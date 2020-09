Milan, è allarme per il tweet di Rafael Leao: "Sono in quarantena"

Si apre un piccolo caso al Milan, a proposito delle condizioni sanitarie di uno dei protagonisti della squadra di Stefano Pioli. Si tratta di Rafael Leao, che all’improvviso su Twitter ha fatto sapere al mondo di trovarsi in quarantena. Il tutto è avvenuto rispondendo a un post di un amico rapper, a cui l’attaccante rossonero ha scritto: “Colpa della quarantena“. Con tanto di doppia emoji con le lacrime.

Si attendono ovviamente riscontri ufficiali da parte del Milan, ma va detto che l’attaccante portoghese non si è allenato in questi giorni. Anzi, da quando subì l’infortunio in campionato contro il Cagliari non è mai tornato a lavorare con il resto del gruppo dei giocatori rossoneri.

Rafael Leao di fatto non ha mai preso parte a nessuna seduta agli ordini di Stefano Pioli da quando è ripresa la preparazione del Milan e a questo punto il motivo potrebbe appunto risiedere in qualche problema di natura medica che il suo messaggio su Twitter sottintende (senza però affermare in maniera chiara e incontestabile).

Il Milan, d’altra parte, sta preparando la partita dei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers e rischia di arrivare alla sfida continentale con grossi problemi di formazione nel reparto avanzato.

Pioli dovrà infatti rinunciare certamente a Ante Rebic, che deve scontare tre turni di squalifica. A questo punto diventa quindi fondamentale recuperare Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe essere in campo giovedì ma dovrà farlo stringendo i denti a causa di una condizione certo non ottimale.

Nel frattempo resta però da fare chiarezza sulle condizioni di Rafael Leao, in considerazione delle negatività ai tamponi per il Coronavirus effettuati in questi giorni dal resto della squadra (che ha regolarmente effettuato gli allenamenti a Milanello).

Poi ci sarà da pensare alla trasferta in Irlanda sul campo dello Shamrock Rovers. Dove, a questo punto, mancherà Rafael Leao.

OMNISPORT | 14-09-2020 23:55