Shamrock Rovers-Milan: i preliminari di Europa League su DAZN

L’attesa per i tifosi del Milan si è conclusa, finalmente: per quanti desiderano seguire l’esordio in Europa League dei rossoneri sarà possibile infatti vedere la sfida contro gli irlandesi dello Shamrock Rover nel secondo turno preliminare, in calendario giovedì 17 settembre alle ore 20.

Si parte quindi subito con una prova importante, per il Milan di Stefano Pioli: i rossoneri, infatti, affronteranno in gara unica lo Shamrock Rovers. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e in diretta streaming

In caso di vittoria, i milanisti dovranno confrontarsi con la formazione norvegese del Bodo/Glimt in un match sempre a eliminazione diretta, in programma giovedì 24 settembre.

Infine, se il Milan supererà anche questo turno, giovedì 1 ottobre si giocheranno i playoff per decretare chi passerà alla fase a gironi di Europa League. Ma a decretare l’avversario saranno i sorteggi, che si terranno il 18 settembre a Nyon, in Svizzera.

Shamrock Rovers-Milan: la programmazione su DAZN

Giovedì 17 settembre – secondo turno di qualificazione (in programma)

Ore 20:00, Shamrock Rovers v AC Milan – commento di Stefano Borghi e Massimo Donati

Giovedì 24 settembre – terzo turno di qualificazione (eventuale)

Giovedì 1 ottobre – Playoff (eventuale)

VIRGILIO SPORT | 14-09-2020 14:00