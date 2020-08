Shamrock Rovers, l'avversaria del Milan: Juve e trifoglio

Il sorteggio di Nyon ha deciso che sarà l’irlandese Shamrock Rovers l’avversario del Milan, in questa nuova Europa League nel secondo turno preliminare.

Seconda nel campionato 2019, lo Shamrock Rovers è legata sicuramente ad altre generazioni nonostante sia tra le formazioni irlandesi, che può vantare una storia e una fama con picchi di notorietà oltre le frontiere isolane.

Lo Shamrock Rovers: il club più titolato d’Irlanda

Lo Shamrock Rovers è il club più titolato d’Irlanda: ha conquistato 17 campionati e 24 coppe nazionali. Come avvenuto per altri club, anche gli irlandesi (i cui colori sociali sono il verde e il bianco, mentre il simbolo come suggerisce il nome è e rimane il trifoglio irlandese) hanno deciso di ritirare un numero di maglia, il 12 nello specifico per celebrare i propri tifosi considerati “l’uomo in più”. Un dettaglio, una particolarità da aggiungere alla storia del club, dato che decisioni simili si associano normalmente a un giocatore a cui rendere omaggio. Perché un simile gesto? La ragione va ritrovata nella storia del club che, sul proprio sito ufficiale rammenta la propria storia e come il contributo dei tifosi abbia salvato la società: “La maggior parte dei tifosi di calcio non hanno altra scelta che restare fuori al proprio club. Non hanno alcun contributo su come viene gestito il club e viene plasmato il suo futuro. Questo non è il caso dello Shamrock Rovers, di proprietà dei suoi tifosi e gestito da un consiglio che include membri eletti dal club dei soci”.

La Juventus nella storia dello Shamrock

Nella memoria dei tifosi, forse, il nome della squadra è associata soprattutto alla Juventus, per via della gara di Europa League. Nel 2010/2011 lo Shamrock Rovers si è confrontato con la Juventus, arrivando fino al terzo turno preliminare di Europa League: allora la formazione era guidata da mister Delneri e verrà eliminata in seguito nei gruppi e arriverà settima in Serie A.

Tallaght Stadium: il teatro della sfida

Lo Shamrock Rovers gioca le sue gare casalinghe al Tallaght Stadium, impianto di Tallaght da 8000 spettatori. Gli Hoops, fondati nel 1899, non sono gli unici a giocare nello stadio a 13 km da Dublino: si sono disputate al suo interno anche diverse gare di football americano, comprese quasi tutte le finali dello Shamrock Bowl. Qui giocherà anche il Milan nella sfida in calendario il 17 settembre, in gara unica e a porte chiuse.

Ricordiamo che, inoltre, in palio ci sarà il pass per il terzo turno preliminare, in calendario il 24 settembre. In caso di ulteriore passaggio del turno, il Milan dovrà passare dai playoff del primo ottobre per accedere alla fase a gironi del torneo.

VIRGILIO SPORT | 31-08-2020 18:48