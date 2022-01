Milan e Atalanta sul talento 17enne Mercier

11-01-2022 17:51

Milan, Atalanta e Friburgo sarebbero i tre club che stanno dando la caccia a Kevin Mercier, appena 17 anni, talentino del Lille che ha il contratto in scadenza a giugno. Lo scrive il giornalista Sébastien Denis, della testata sportiva francese Telefoot.

Nonostante la giovane età, Mercier è già una colonna portante della Francia Under 18. E’ un difensore centrale dal grande fisico e dalla forte leadership. Per i rossoneri di Stefano Pioli, come detto, c’è la concorrenza serrata di un altro club di serie A, l’Atalanta, e dei tedeschi del Friburgo.

