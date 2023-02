Milan e il possibile rientro di Ibrahimovic: sarà contro il Torino?

Lo svedese ha completato il percorso di recupero dopo il lunghissimo per l'operazione al ginocchio. Secondo il Corriere della Sera, possibile impiego di 10-15 minuti contro i granata

07-02-2023 14:22

Potrebbe essere proprio il prossimo match contro il Torino ad annoverare il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, fermo dalla scorsa stagione dopo essersi operato al ginocchio subito dopo la conquista del diciannovesimo Scudetto del Milan.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, Ibra avrebbe ultimato il suo percorso di recupero e, attualmente, avrebbe 10-15 minuti nelle gambe per un approccio soft, ma comunque significativo visto la delicatezza del momento in casa rossonera, per poter riprendere col calcio giocato. Zlatan Ibrahimovic, lo scorso mese di maggio, aveva subito – lo ricordiamo – un intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che tanti problemi gli aveva creato nel recente passato e gli aveva fatto giocare tante partite a denti stretti. Un recupero che, come accaduto sin dai primi giorni del suo ritorno a Milanello, esattamente tre anni fa, che potrebbe far suonare la sveglia a un ambiente col morale sotto i tacchi dopo le ultime quattro sconfitte consecutive, tre in campionato ed una in Supercoppa italiana contro l’Inter, ultimo avversario a imporsi in Serie A sulla band di Stefano Pioli, nell’ultimo Derby della Madonnina stagionale, conclusosi 1-0 per i nerazzurri con rete di Lautaro Martinez.

L’appuntamento casalingo col Torino (peraltro impostosi sui rossoneri nella gara di Coppa Italia dello scorso 11 gennaio, 0-1 con rete nei supplementari di Michel Adopo) è in programma venerdì 10 febbraio alle 20,45 allo stadio “Giuseppe Meazza”.