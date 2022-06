09-06-2022 16:31

È quasi fatta per Alessandro Florenzi. La trattativa tra Milan e Roma per il riscatto del terzino destro si sta per concludere.

Ma non solo: secondo quanto riferito da calciomercato.com, il lavoro di Maldini e Massara ha portato ad ottenere uno sconto rispetto ai 4,5 milioni previsti dall’accordo della scorsa estate. Alla Roma spetterà una cifra compresa tra i 2,5 e i 3 (bonus compresi).

