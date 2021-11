Milan eliminato dalla Champions League se... tutte le combinazioni

03-11-2021 21:24

Un punto in quattro giornate. Dopo 7 anni d’assenza, il Milan si è ripresentato in Champions League nel peggiore dei modi: dopo 3 sconfitte consecutive contro Liverpool, Atletico Madrid e Porto, la formazione di Stefano Pioli ha racimolato il primo punto proprio contro i portoghesi, ma rischia comunque di dover salutare in anticipo la competizione.

Decisiva per il destino del Milan sarà infatti l’altra gara della quarta giornata del girone B di Champions League: quella delle ore 21 tra Liverpool e Atletico Madrid, in programma ad Anfield.

Il Milan rimane infatti ultimo in classifica, con appena un punto conquistato su 12 disponibili. Davanti ai rossoneri ci sono il Liverpool, l’Atletico Madrid e il Porto. E dunque servirà un miracolo per evitare un’eliminazione quasi certa.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B DI CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 9 (3 partite giocate)

Porto 5 (4 partite giocate)

Atletico Madrid 4 (3 partite giocate)

Milan 1 (4 partite giocate)

Nel dettaglio, tutte le combinazioni che potrebbero portare già stasera all’eliminazione del Milan:

MILAN ELIMINATO SE…

L’Atletico Madrid vince in casa del Liverpool

L’unica possibilità che il Milan venga eliminato già questa sera dalla Champions League, dunque, è che l’Atletico Madrid vinca a Liverpool. In questo caso la classifica sarebbe la seguente:

Liverpool 9

Atletico Madrid 7

Porto 5

Milan 1

Con il Liverpool già irraggiungibile, il Milan potrebbe potenzialmente raggiungere l’Atletico Madrid a quota 7 vincendo le sue due partite rimanenti. Proprio l’Atletico e il Porto, però, devono ancora scontrarsi tra di loro. Una delle due si porterebbe dunque almeno a 8, a distanza di sicurezza dai rossoneri, che dunque non potrebbero che essere eliminati.

