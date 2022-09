Milan, emergenza infortuni: calendario duro, Pioli in ansia

24-09-2022 20:59

Non sono sicuramente arrivate belle notizie per Pioli e per il Milan durante la sosta per le nazionali. Il tecnico rossonero dovrà fare i conti con diverse assenze al rientro contro l’Empoli e il calendario dopo la trasferta toscana non è certo dei più agevoli: doppio match in Champions League contro il Chelsea con in mezzo la sfida alla Juventus.

Milan, tegola Maignan ma Pioli spera in Kjaer

Pioli ha perso Maignan, che nel match in Nations League contro l’Austria ha rimediato una lesione al polpaccio sinistro e lo stop potrebbe essere superiore alle tre settimane. Adesso, in Champions, il Milan si affiderà a Tatarusanu. I rossoneri hanno tremato anche per Kjaer, che è uscito malconcio dalla sfida contro la Croazia.

Il ct della Danimarca Hjulmand però ha voluto tranquillizzare i tifosi del Milan: “Kjaer ha sentito un leggero dolore alla caviglia, quindi andrà valutato. Non lo manderemo a casa adesso. Siamo appena atterrati (di ritorno dalla Croazia). Allo stato attuale, l’idea è quella che rimanga qui con noi”. Il 33enne dovrebbe essere a disposizione al rientro dalla sosta per la sfida con l’Empoli.

Milan, è emergenza in difesa

Pioli dovrà comunque rivedere la sua difesa. Prima della sosta per le nazionali, il tecnico rossonero aveva già perso Theo Hernandez per uno stiramento alla coscia destra: il francese, come riporta Sportmediaset, verrà rivalutato la prossima settimana ma certamente al Castellani non ci sarà (a forte rischio anche la prima sfida col Chelsea il 5). Florenzi si rivedrà in campo a febbraio dopo l’operazione per la lesione a un tendine della coscia sinistra e così le alterative per il tecnico sulla fascia non sono molte.

Milan in emergenza e il calendario non sorride

Tonali invece dovrebbe farcela per l’Empoli e in attacco Pioli recupererà anche Rebic. Non sarà comunque facile per il tecnico sopperire alle tante assenze, soprattutto in un momento della stagione delicato per l’Europa e per il campionato. La doppia sfida col Chelsea potrebbe risultare decisiva per la qualificazione agli ottavi e dopo la sconfitta col Napoli i rossoneri sono chiamati a una reazione. I campioni d’Italia avrebbero voluto avere tutti a disposizione ma così non sarà, Pioli però ha dimostrato col tempo di sapersela cavare anche in situazioni di difficoltà numeriche. Nel frattempo, in vista dei prossimi match delle nazionali, il coach del Milan incrocia le dita.