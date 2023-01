25-01-2023 14:11

Piove sul bagnato in casa Milan. Come se non bastasse la pesante sconfitta in casa della Lazio, ora Stefano Pioli deve fare i conti con un nuovo infortunio, l’ennesimo di questa stagione. L’uscita dal campo nel corso del primo tempo di Fikayo Tomori aveva già destato preoccupazione, il giorno dopo le stesse preoccupazioni aumentano.

Milan, Tomori a rischio anche per il derby con l’Inter

Tomori si è fermato al 24’ del primo tempo della gara con la Lazio e già dalle prime impressioni non erano state positive, ora dallo staff medico del Milan arriva il responso: “Gli esami cui è stato sottoposto Tomori questa mattina hanno evidenziato una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. La situazione verrà rivalutata tra una settimana”. Per il giocatore salta sicuramente l’impegno con il Sassuolo ma diventa a forte rischio anche il derby del 5 febbraio contro l’Inter.

Milan, Pioli deve fare i conti con un’altra emergenza

Il Milan sta vivendo un periodo particolarmente negativo sul campo, una situazione a cui Stefano Pioli sperava di ovviare con il recupero di alcuni infortunati come Rebic e Krunic che sono tornati a disposizione. Ma le assenze continuano ad essere pesanti in casa rossonera con Hernandez che rischia di saltare anche la gara con il Sassuolo ed ora con il nuovo infortunio a Tomori. Anche Calabria è uscito malconcio dalla gara dell’Olimpico ma dovrebbe trattarsi solo di una contusione. Contro il Sassuolo, Pioli si affiderà ancora a Kjaer con Gabbia e Thiaw pronti a subentrare.

Milan, i tifosi invocano il ritorno sul mercato

La zona centrale della difesa è un nervo scoperto per i tifosi del Milan. La scorsa estate si è conclusa con un nulla di fatto la lunga trattativa per Sven Botman, con i rossoneri che hanno rimediato su Thiaw che però fino a questo momento ha giocato pochissimo. Dopo il ko di Tomori, i tifosi invocano un ritorno sul mercato per riuscire a superare questa fase negativa. Il nome caldo però in questo momento riguarda un’altra zona di campo, quella offensiva con la trattativa per provare ad arrivare a Nicolò Zaniolo. Con il rientro imminente di Maignan (previsto per febbraio), però anche la difesa potrebbe diventare una criticità visto che le prestazioni dopo la sosta per i Mondiali sono state decisamente sotto le aspettative.