Milan, entusiasmo alle stelle e arriva il messaggio ai “cugini”

Un Milan solido come una roccia. La terza giornata della serie A conferma il momento magico della squadra di Stefano Pioli. I rossoneri superano la Lazio con una prova di grandissima autorità, un primo tempo dominato che poteva terminare con un risultato più importante dell’1-0 e poi soprattutto il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic che ci mette solo sette minuti per andare a segno.

I tifosi del Milan sono letteralmente impazziti sui social. La prestazione di Romagnoli e compagni è stata salutata con grande entusiasmo dai fan rossoneri. La sensazione dopo il match contro la Lazio è quello di una squadra che continua la crescita dimostrata nell’ultimo anno e mezzo e che può essere una vera contender per lo scudetto.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic

La vittoria contro la Lazio porta anche il nome di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese torna in campo dopo l’operazione al ginocchio e va a segno per la rete del raddoppio segnando anche il record come uno dei più anziani marcatori della serie A. “Ibra è una sentenza – scrive Marco – E’ entrato con una voglia matta, che giocatore. 40 anni ad ottobre”. Anche il giornalista Roberto Renga lo esalta: “A Ibra bastano pochi minuti. Passano i giorni per tutti ma non per i campionati. Questo è un gol facile ma ci devi arrivare da quelle parti”. Ma per tutti il messaggio è lo stesso: “Il re è tornato”

Tutti pazzi di Leao

I tifosi del Milan sono letteralmente esaltati per la prestazione di Leao. E’ suo il gol che permette ai rossoneri di passare in vantaggio. E sulle sue prove si è spesso discusso sui social: giocatore dalle grandi potenzialità ma non sempre capace di avere continuità nel corso della stagione. Questa volta però ha dimostrato di essere uno di quei giocatori su cui Pioli può contare per costruire un Milan capace anche di vincere lo scudetto. I fan sono esaltati: “Se Leao vuole è nettamente più forte di Mbappè, nessuno al suo livello ma solo se vuole”. Mentre Sid fa notare: “Dorme quasi sempre ma quando si accende non lo ferma nessuno a Leao”.

Milan: la sorpresa Tonali

Ma i fan rossoneri hanno diverse ragioni per essere contenti, tra queste c’è anche la prova di Sandro Tonali. Il centrocampista nella scorsa stagione non era riuscito a trovare il suo spazio nella squadra di Pioli ma ha cominciato questa stagione con un piglio decisamente diverso. Contro la Lazio, la sua presenza a centrocampo è di grandissimo impatto: “Come ho fatto a vivere prima senza Sandro Tonali non me lo spiego”, scrive Elena. Anche Mefisto la pensa allo stesso modo: “Tonali ha giocato una gara stupefacente, ha avuto una crescita così da un momento all’altro che mi lascia senza parole”.

SPORTEVAI | 12-09-2021 20:00