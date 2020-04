Milan, eroe Manchester bollato come incompiuto: è bufera

Sta facendo molto discutere sul web la classifica redatta dal Corriere della Sera che ha stilato una top 11 dei giocatori “incompiuti” del mondo del calcio. Tra questi è stato inserito un ex portiere del Milan la cui presenza, alla luce del suo palmares con la maglia rossonera, anche da protagonista, nella finale Champions del 2003, vinta con la Juventus, ha fatto storcere il naso a più di un tifoso rossonero che si è scagliato contro il giornale sui social. Il calciatore in questione è Nelson Dida.

La classifica top 11 degli “incompiuti”

In tempi di magra con il calcio fermo, in attesa chissà di schiarite sulla data di ripresa semmai ci sarà, un po’ tutti i media si stanno sbizzarrendo nel cercare di trovare argomenti interessanti e curiosi per i proprio lettori. Il Corriere della Sera ha così stilato una top 11 dei calciatori che nella loro carriera avrebbero dato meno del loro potenziale e talento.

Ecco la top 11: Dida in porta; difensori: Micah Richards, Philippe Christanval, Ledley King, Roysten Drenthe; centrocampo: l’ex Inter Ricardo Quaresma, Ravel Morrison, l’altro ex Milan Taarabt, Ben Arfa; in attacco i due incompiuti per eccellenza Adriano e Balotelli.

Dida “incompito”: ecco perchè

Nel suo articolo il Corriere spiega anche il perché ha messo in porta l’ex Milan, sotto la foto del brasiliano si legge: “durante la sua esperienza al Milan alternò parate strepitose — che ne fecero uno dei migliori al mondo — a papere clamorose come l’incredibile autorete contro il Leeds del 19 settembre 2000, su un tiro tutto fuorché irresistibile di Lee Bowyer, che diede la vittoria agli inglesi nella sfida di Champions League”.

Pistocchi e Vianello su Dida incompiuto: Alla faccia…

Tra i tanti commenti in difesa del portierone rossonero c’è Maurizio Pistocchi che in uno screenshot mette tutti i titoli vinti dal brasiliano, anche in Patria e scrive: “Dida nella lista dei calciatori incompiuti : se tutti gli incompiuti avessero vinto quello che ha vinto Dida sarebbero dei fenomeni”. Ma anche un altro giornalista, non calcistico, come Andrea Vianello se la prende con ironia: “Certo. Dida poteva almeno vincere una Champions parando un rigorino, che diavolo”.

Milanisti infuriati, Dida non si tocca

Sui social è davvero bufera tra i tifosi del Milan che difendono a spada tratta uno degli eroi di Manchester capace di ipnotizzare Trezeguet, Zalayeta e Montero, fondamentale il suo apporto per il Milan, in quella Champions, in quella finale, in quei rigori ma anche e soprattutto in quegli anni in cui era considerato tra i più forti al mondo, al pari se non meglio di Buffon per qualche stagione.

Ed allora i commenti sono tra l’infastidito e l’infuriato: “Ha vinto tutto idioti. Voler affiancare Dida a due carcasse rammollite come Adriano e Balotelli è sacrilegio”; “Per 2 anni il portiere più forte del mondo, impossibile fargli goal”; “Chiedete cosa ha vinto #Dida prima di dire supercazzole. Studia capra”;

E ancora: “Chiedete a noi tifosi Interisti chi è stato Dida soprattutto negli Euroderby…quante Madonne gli abbiam tirato!”; “Dida e incompiuto nella stessa frase non si possono leggere…dai cancellate sta roba per favore”; “Proporrei radiazione dall’albo dei giornalai per chi ha scritto una castroneria del genere, non scherzo è veramente gravissimo dire una fesseria del genere”.

SPORTEVAI | 29-04-2020 09:22