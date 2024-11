Milan, Fonseca fa chiarezza su Pulisic e parla di Scudetto e dei fischi: il web rossonero si scatena

Il tecnico annuncia turnover in vista del match di Champions contro lo Slovan: dubbio Leao, dentro anche Calabria e Abraham al posto di Emerson e Morata

Se è vero che un pareggio contro la Juventus non è mai un risultato da buttar via, è anche vero che i fischi di San Siro rimbombano ancora nelle orecchie di Paulo Fonseca e dei giocatori del Milan. Perchè una partita come quella, contro un avversario flagellato da numerose assenze, proprio non è piaciuta al popolo rossonero, che imputa al tecnico gran parte delle colpe per un avvio di stagione tutt’altro che avvincente.

Milan fischiato, Fonseca non ci sta

E proprio dai fischi di San Siro è ripartito Paulo Fonseca presentando la partita di domani contro lo Slovan: ”Dobbiamo capire il momento e far tutto per portare i tifosi con noi, sono gli stessi che hanno applaudito in altre occasioni”. Il risvolto positivo di un calendario caotico, infatti, potrebbe nascondersi proprio nell’immediata possibilità di riscatto: domani torna la Champions League, e lo Slovan Bratislava potrebbe rappresentare il viatico ideale per lanciare quella rincorsa inaugurata già nel prestigioso scenario del Santiago Bernabeu. Quattro partite da non sbagliare, per nutrire la speranza di accedere almeno ai play off di Champions: passati gli scogli più pericolosi (Liverpool, Leverkusen e Real Madrid) il cammino è adesso in discesa per il Milan, che affronterà Slovan, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria.

“Il pareggio al Milan è una sconfitta”

“Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto meno bene – ha detto Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Champions -. Abbiamo fatto diverse cose meno bene. La dimensione delle cose nel Milan mi sembra diversa. Guardo tutti i weekend partite come quella di sabato, sembra che un pareggio contro la Juve sia una sconfitta per il Milan, mentre una vittoria per altre squadre. Quello che so in questo momento è che contro le grandi squadre siamo stati una squadra che ha fatto bene e che ha fatto meno bene contro le piccole”, ha detto Fonseca.

“Vietato sottovalutare lo Slovan”

“Abbiamo parlato di quanto sia importante vincere domani. Dobbiamo guardare al fatto che giochiamo qui contro una squadra con caratteristiche totalmente diverse e quanto è importante per noi avere l’atteggiamento giusto per vincere. Non possiamo sottovalutare questa squadra. Oggi abbiamo parlato anche di come può diventare importante la Champions per noi con queste partite. Penso che abbiamo la possibilità di vincerle a cominciare da domani per il nostro futuro nella competizione. Dobbiamo avere questa ambizione e motivazione sempre”.

Leao in dubbio, dentro Calabria

Tra i temi sul tavolo, il possibile turnover visti i tanti impegni ravvicinati della squadra: ”Leao? Sinceramente non so se giocherà. Vediamo domani, è importante ed è in un buon momento. Ho fiducia che possiamo vincere qui e giocherà una squadra per riuscirci. Fofana è il giocatore di movimento più utilizzato? Adesso arriviamo in hotel, avrà tempo per riposare ed essere pronto per domani – ha spiegato il tecnico con un sorriso -. In questo momento è difficile farlo riposare. Domani giocherà Calabria, Emerson ha avuto una distorsione alla caviglia e non si è allenato in questi giorni. È un’opportunità per Davide, dovrà dimostrare che è pronto per aiutare la squadra. Dei fischi non ho parlato con Emerson. Dico sempre che è normale, è la nostra professione”.

Pulisic e Abraham ci sono

“Pulisic sta bene – continua Fonseca – Abraham giocherà al posto di Morata. Vogliamo essere offensivi e con iniziativa”. Fonseca ha anche detto di credere ancora allo Scudetto: “So che è difficile crederci per gli altri, ma io continuo a credere allo scudetto. In questo momento però la cosa più importante è la prossima partita, poi penseremo alla Serie A. Ma non posso dire qualcosa di diverso. Vedo i giocatori, vedo l’atmosfera e ci credo, anche se non è importante ciò che credo, ma solo vincere domani”.

Fonseca scatena il web rossonero

Le parole del tecnico rossonero naturalmente hanno scatenato i commenti dei tifosi rossoneri sul web, che lo hanno sempre avuto nel mirino. Bruno usa l’ironia: “Ha ragione, con le pippe al sugo che si ritrova, è meglio un punto che niente e stesso discorso per la giuventus”. Mentre Giovanni proprio non ci sta: “Giochi in casa, con la formazione tipo, fai la metà dei tiri del tuo avversario, devi recuperare 10 punti… se non è una sconfitta, cos’è ?”. Mentre Enrico si chiede: “il problema è che non hai vinto mai…ma la classifica la leggi?”. E Fabio mette il dito nella piaga: “C’è modo e modo caro mister, senza gioco, senza idee”. E Giuseppe allo stesso modo: “Se stai già molto lontano dalla vetta della classifica è sicuramente una sconfitta, 1 punto oppure zero è lo stesso”.

