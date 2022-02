Milan, Gazidis: "Stadio e Champions fondamentali"

03-02-2022 20:47

Sul palco dell’EXPO a Dubai, l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha affrontato il tema stadio a Milano: “Dobbiamo necessariamente costruire uno stadio nuovo. I nuovi stadi sono accessibili a tutti. La trasformazione negli stadi della Premier League ha cambiato radicalmente il calcio inglese, diventando una sorta di Super League. Il calcio italiano è sceso perché non ha investito nelle infrastrutture. Costruire un nuovo stadio verde e sostenibile a Milano è straordinario ed è fondamentale per tornare al top: sia sul campo che fuori”.

E per il Milan, sottolinea Gazidis, è fondamentale arrivare tra le prime quattro in Serie A: “Entrare in Champions League o non entrarci è uno scoglio importante per i club. È importante per noi come può esserlo per altri la differenza fra una promozione o una retrocessione”.

