Milan, Giroud: dopo la Champions, arriverà la firma

Il francese deve solo mettere nero su bianco l'accordo fino al 2024 con opzione per un altro anno in rossonero

14-04-2023 10:09

Prima il dovere (sperando che sia anche piacere), ossia il ritorno dei quarti di finale di Champions League al Maradona con il Napoli, poi il piacere dell’annuncio della firma sul rinnovo di contratto per l’attaccante francese Oliver Giroud. Il giocatore si legherà al Milan fino al 2024, con opzione per un altro anno. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. A livello economico, il vice campione del mondo guadagnerà grosso modo quello che percepiva già oggi. Giroud, con altri due anni al Milan, praticamente terminerà la sua carriera in rossonero.