Milan, Giroud: "Ora vogliamo andare avanti in Europa"

24-05-2022 10:17

Neanche il tempo di festeggiare lo scudetto che il Milan si pone già nuovi obiettivi per la stagione che verrà. In cima alla lista dei traguardi da raggiungere per i rossoneri c’è ovviamente la riconferma in Italia, con la speranza di aprire un nuovo ciclo vincente, ma gli obiettivi della squadra meneghina vanno ben oltre i confini nazionali.

A ribadirlo è stato anche Olivier Giroud, che dopo i dovuti festeggiamenti per l’ottenimento del titolo in Serie A, ha già messo in chiaro quale sarà il prossimo step da raggiungere per i rossoneri: “Il nostro obiettivo sarà andare più lontano possibile in Europa. Siamo certamente in crescita – ha detta a La Repubblica – se restiamo gli stessi possiamo continuare un ciclo vincente”.

L’attaccante francese, autore in stagione di 14 gol tra Serie A e Coppa Italia, è comunque al settimo cielo per lo scudetto conquistato: “Ha un sapore speciale, unico. Questo è il trionfo della maturità, ho ancora la pelle d’oca. Sono orgoglioso di noi, il mio idolo era Shevchenko e mi ha mandato un messaggio di complimenti, mi ha fatto troppo piacere. Siamo un gruppo, l’importante è che abbia segnato al momento giusto”.