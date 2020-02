Milan, guai per Stefano Pioli: si fa male un titolare

Nuova tegola per il Milan: Hakan Calhanoglu, uno dei giocatori rossoneri più in forma, ha accusato un problema muscolare e non è stato convocato per la partita di campionato contro il Torino, in programma questa sera alle 20.45.

Il centrocampista turco, che ha ritrovato brillantezza nelle ultime uscite grazie al nuovo modulo di Stefano Pioli, ha riportato una "u​na lesione al muscolo ileopsoas destro".

Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni dopo ulteriori esami, il Diavolo per ora non si esprime sui tempi di recupero.

Senza Calhanoglu, Pioli potrebbe schierare al suo posto Bonaventura dietro all'unica punta Zlatan Ibrahimovic. Possibile anche il ritorno al 4-4-2.

Ventuno i giocatori convocati da Pioli per la partita contro i granata: Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma. Difensori: Calabria, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli. Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Paquetá, Saelemaekers. Attaccanti: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 13:05