Milan, i due nomi per l’attacco non conquistano i tifosi

Il mercato sembra già cominciato. Alla fine della stagione mancano ancora molte partite e molto importanti considerando che c’è ancora una qualificazione alla Champions League da conquistare per il Milan di Stefano Pioli. Ma è normale che in questo periodo della stagione si cominci a pensare anche alla prossime mosse di mercato.

Tante le cose da risolvere in casa Milan. Per i rossoneri la prossima sarà una sessione di calciomercato decisamente movimentata a cominciare dalla situazione che riguarda il rinnovo di Gigio Donnarumma, passando per il riscatto di Tomori e Tonali, il caso Romagnoli fino ad arrivare all’attacco. Il solo Ibrahimovic non può continuare a sostenere il peso dell’attacco rossonero e Maldini e Massara cominciano a sfogliare La Rosa dei possibili pretendenti.

La rivelazione di Schira

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira lancia un’indiscrezione sui suoi canali social: “Belotti potrebbe lasciare il Torino nel corso della prossima estate se non prolunga il suo contratto che scade nel 2022. Molti club sono sulle tracce dell’attaccante italiano: Milan, Roma e Lione tra quelli maggiormente interessati”. Ma non è il solo nome emerso negli ultimi giorni. Si è parlato molto anche di un interessamento per Dusan Vlahovic della Fiorentina, anche se la cifra che richiede per lui il presidente Commisso sarebbe molto elevata (all’incirca 50 milioni di euro).

La reazione dei social

Difficile puntare a un big del calcio internazionale ma i due nomi per l’attacco non sembrano entusiasmare i tifosi rossoneri che sembrano molto freddi sull’argomento sperando in un colpo a sorpresa della coppia Maldini-Massara. “Vlahovic per una mezza stagione buona adesso vale 50 milioni, l’anno scorso volevano regalarlo”. Mentre Basco punta sul serbo piuttosto che sull’attaccante della nazionale: “In caso di Champions League meglio puntare su Vlahovic. Belotti va in scadenza nel 2022 e quindi si può prendere a parametro zero anche l’anno dopo”.

Nelle ultime ore è venuto alla ribalta anche il nome di Donyell Malen, attaccante olandese del PSV Eindhoven, che fa parte della scuderia di Mino Raiola: “Mi piacciono molto tutti e tre – dice Jacopo – però se devo scegliere dico Vlahovic”. Mentre Miky lancia anche un’altra idea: “Va tenuto conto anche di Milik che ti puoi portare a casa con 12 milioni”. Mentre Francesco è cauto: “Non mi lascerei infatuare da Male e Andre o su un bomber sicuro come Belotti o un giovane di sicuro talento come Vlahovic. Entrambi conoscono la serie A e al Milan servono certezze”.

SPORTEVAI | 13-04-2021 09:03