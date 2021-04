Caso Ibrahimovic, l'avvocato del Milan: "Se Maresca ammette l'errore, giocherà domenica"

Nonostante sia stato espulso contro il Parma, Zlatan Ibrahimovic potrebbe comunque giocare la prossima partiita dele Milan senza scontare la squalifica. A dichiararlo è Leandro Cantamessa, l’avvocato del Milan.

Intervistato a ‘Rai Sport’, il legale del club rossonero ha confermato l’intenzione di fare ricorso e da cosa ha scritto l’arbitro Maresca nel referto. Ibra al Tardini sarebbe stato espulso per qualche parola di troppo.

Cantamessa ha anche ulteriormente ribadito che la vicenda è totalmente frutto di un equivoco e che nelle parole di Ibrahimovic al direttore di gara non c’erano insulti o polemiche particolari.

“Si è trattato di un equivoco, davvero. Ho ascoltato i sonori riprodotti: sono frasi innocenti, non c’è neanche una particolare vena polemica. Non so cosa l’arbitro ritenga di aver sentito, so che non ci sono insulti”.