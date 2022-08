Milan, i tifosi del Diavolo si godono la rivincita sul grande ex

12-08-2022 20:39

Chiusa una stagione non proprio esaltante nel suo primo anno al Psg, Gianluigi Donnarumma riparte dallo smacco dell’esclusione – da campione in carica – dalla lista dei finalisti del Trofeo Yashin, il Pallone d’Ora dei portieri. Una notizia che non manca, ovviamente, di scatenare la reazione dei tifosi del Milan e resa ancora più amara dall’inclusione tra i dieci finalista proprio di Mike Maignan, erede in rossonero del campione d’Europa azzurro in rossonero.

Donnarumma fuori dai 10 candidati al Trofeo Yashin

Oltre al portiere francese del Milan, la lista dei dieci finalista del Trofeo Yashin vede la grande candidatura di Thibaut Courtois, protagonista della cavalcata del Real Madrid alla conquista della 14esima Coppa dalle grandi orecchie e candidato numero uno alla conquista del premio. Spazio, poi, a Kevin Trapp, che con le sue parate ha permesso all’Eintracht Francoforte di alzare l’Europa League. Completano la lista, Hugo Lloris, Alisson Becker, Yassin Bounou, Edouard Mendy, Manuel Neur, Ederson e Jan Oblak.

L’anno da dimenticare dell’ex Milan

Le decisioni di France Football su Maignan e Donnarumma non sorprendono. Il primo ha riportato lo scudetto nella Milano rossonera, il secondo, nonostante il titolo di Francia ha vissuto un annus horribilis all’ombra delle Tour Eiffel. La convivenza forzata con Keilor Navas non ha giovato, togliendo minuti e tranquillità all’italiano che, quando è stato chiamato in causa, ci ha messo del suo per complicare le cose, con errori evidenti e pesanti, come l’uscita avventata in Champions League che è costata l’eliminazione per mano del Real Madrid.

La rivincita dei tifosi del Milan

L’assenza di Donnarumma e la contemporanea presenza di Maignan (unita a quella di Rafael Leao) ha scatenato la reazione dei tifosi del Milan, che gongolano e colgono l’occasione per irridere il grande ex. Qualcuno chiede: “Colpa dei fischi di San Siro o del gol del Real Madrid?” e un altro tifoso commenta: “Strano mi avevano assicurato che Donnarumma era il miglior portiere del mondo”, “Abbiamo i 10 finalisti per il trofeo Yashin. Vedo Maignan, non vedo un certo italiano che ha subito il fallo contro il Real Madrid (secondo lui)”,”Ma il grande Gigio dov’è? Ci sarà sicuramente un errore, dovrebbe esserci lui al posto di Maignan”.