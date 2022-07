23-07-2022 08:57

Il mercato del Milan prosegue a rilento. La formazione rossonera, a causa di un inizio lento dovuto ai rinnovi di Maldini e Massara, ci ha messo un po’ di tempo prima di iniziare a carburare in questa nuova finestra di mercato. Rallentamenti dovuti anche a dei ribaltoni che hanno sconvolto i piani del club rossonero che si è trovato a cambiare obiettivi in più di un’occasione.

Milan: dopo Botman, la telenovela Sanches

Ad inizio mercato il Milan sembrava sicuro di aver messo a segno tre colpi in questa finestra di mercato. Uno si è realizzato con l’arrivo di Divock Origi, gli altri due (Botman e Renato Sanches) invece sono diventati dei veri e propri casi di mercato. Il difensore olandese dopo un lungo corteggiamento ha deciso (insieme alla spinta del Lille) di accettare le avance del Newcastle. Anche il centrocampista portoghese, che sembrava promesso ai rossoneri, ha cominciato a fare marcia indietro, prendendo sempre più in considerazione la corte al momento non ancora realizzata del Psg.

Milan: la nuova idea per il centrocampo è Chukwuemeka

Nelle ultime ore i dirigenti rossoneri stanchi di aspettare che si sblocchi la trattativa per il centrocampista portoghese del Lille, hanno cominciato a guardarsi intorno e cominciano a fare sul serio per Carney Chukwuemeka. Il centrocampista, classe 2003, ha un contratto con l’Aston Villa che scade nel 2023 ma per il momento sembra non avere nessuna intenzione di firmare con il club di Premier.

La richiesta dell’Aston Villa, circa 20 milioni, è considerata molto alta da tutte le squadre che hanno chiesto informazioni sul giocatore (tra cui ci sarebbe anche il Barcellona), ma la sensazione è che con un contratto in scadenza e la possibilità di perdere il giocatore a zero, gli inglesi vengano a più miti consigli.

Milan: i tifosi approvano la scelta

Stanchi della telenovela legata a Renato Sanches, i fan rossoneri spingono affinché si cambi obiettivi e il nome di Chukwuemeka sembra trovare molti consensi sui social: “E’ un giocatore che da sensazione da top assoluto. Se dovesse arrivare sarei davvero super contento”. Julian sembra già pessimista: “Per un talento del genere e a quelle cifre ci saranno tutti i top team europei e soprattutto le big inglesi pronte a riempire di soldi lui e gli agenti. Forse non è un’opzione da Milan”. Mentre Francy commenta: “Menomale, ormai mi ero rotto le scatole di Sanches”. E ancora: “Stiamo parlando di un calciatore che può essere veramente forte”.

