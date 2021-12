Milan, i tifosi non si capacitano: "Perché non lo ha fatto?"

04-12-2021 17:13

Il Milan vince facile contro la Salernitana e si prende, almeno per qualche ora in attesa di Napoli-Atalanta, il primato solitario in classifica. La gara di San Siro si decide nella prima frazione, con i rossoneri che trovano due reti in 18′, grazie alla zampata di Franck Kessié al 5′ e la conclusione a giro di Alexis Saelemaekers. Nella ripresa, il Diavolo spreca tanto, ma la Salernitana non crea praticamente nulla e i rossoneri conducono in porto i tre punti.

Milan, la sfortuna di Pellegri

Tra le note negative di giornata, l’ennesimo infortunio stagionale, con lo stop di Pietro Pellegri che fa arrabbiare i tifosi del Milan. Sui social che chi ironizza amaramente: “Voglio un’amicizia stretta così come quella tra Milan e gli infortuni” e chi dimostra di averne abbastanza e scrive: “Ma adesso basta, cioè non rimane nemmeno uno di questo passo…”. C’è chi cerca di vedere il lato positivo “Con i soliti 62828181 infortuni siamo sempre lì, nei primi posti. Avessero le altre squadre ste robe crollerebbero” e chi fa il suo in bocca al lupo all’attaccante rossonero e commenta: “Forza Pietro“.

Krunic convince i tifosi del Milan

Al posto di Pellegri, Stefano Pioli inserisce Rade Krunic, che con la sua prestazione si prende i complimenti convinti dei tifosi sui social. Qualcuno scrive: “Sono felice che oramai nessuno lo mette più in discussione. Krunic è un gigante” e ancora: “Non voglio mai più giocare senza Rade Krunic”, “Krunic oggi benissimo“. Un tifoso ne sottolinea la versatilità e commenta: “Non serve il sostituto di Kjaer a Gennaio tanto c’è Krunic che dove lo metti sta” e un altro scrive: “Krunic giocatore dominante“.

La differenza tra Saelemaekers e Kessié

Apprezzato anche il gesto di Saelemaekers, che dedica la rete del raddoppio a Simon Kjaer e si prende i complimenti dei social. Un tifoso scrive: “Siamo una famiglia“, e un altro commenta: “E niente Saelemaekers ha deciso di farmi piangere“, “Mi sono emozionato! grazie Saelemaekers, forza Kjaer!”, “Superlativo il gesto di Saelemaekers dopo il gol”. Qualcuno però non ci sta e se la prende con Kessié, reo di non aver dedicato al compagno di squadra infortunato il gol: “Perché la dedica solo al secondo gol? Per me, Franck è ormai già con la testa al Tottenham, altrimenti non si spiega”, e un altro tifoso chiede: “Ma Kjaer ha fatto qualcosa a Kessié? Perché nessuna dedica, mah!?”.

