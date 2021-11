Mercato Milan: se Kessie dovesse andarsene c'è già il sostituto

25-11-2021 11:11

La sessione di mercato di gennaio si avvicina a grandi passi: ormai manca solamente poco più di un mese e il Milan, che già è una di quelle società che alle trattative ci pensa dodici mesi all’anno, è già prontissima per affrontarla. Allo stesso tempo, è il momento di fare i primi bilanci per quanto riguarda la rosa, specialmente alla luce della vittoria di ieri contro l’Atletico Madrid grazie al gol di Messias, che significa avere ancora una speranza per qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League.

Il Milan si conferma una squadra molto competitiva

Il campionato di Serie A, e paradossalmente anche la sconfitta contro la Fiorentina, partita nella quale i rossoneri, trascinati dal loro leader naturale Zlatan Ibrahimovic, hanno combattuto fino alla fine, dimostra che Stefano Pioli ha a disposizione una rosa competitiva, e questo fatto è stato confermato anche dal match di ieri. In particolare a centrocampo c’è quasi una sovrabbondanza di talenti: Tiemoué Bakayoko, Ismael Bennacer, Franck Kessie, Sandro Tonali, e il jolly Rade Krunic. Ma qualcosa, in questo reparto, potrebbe presto cambiare.

Per il Milan continua la telenovela del rinnovo di Kessie

Il rinnovo di Kessie infatti è sempre più un rebus, o forse sarebbe meglio dire un vero e proprio guaio: dopo il giuramento d’amore fatto ai colori rossoneri in estate dal torneo olimpico di Tokyo, l’ivoriano e il suo staff non hanno mai fatto seguire conferme concrete, per di più la distanza tra domanda e offerta è sempre molto grande. In casa milanista c’è sempre il timore che il caso Kessie sia la replica perfetta di quelli di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Nel caso che il calciatore dovesse andarsene il Milan dovrebbe andare alla ricerca di un sostituto degno.

Il Milan ha messo gli occhi su Frattesi del Sassuolo

Secondo quanto riferito dal giornalista di “7 Gold” Fabio Santini i rossoneri questo sostituto l’avrebbero già trovato, e risponde al nome di Davide Frattesi, uno dei tanti talenti lanciati da una società come il Sassuolo e che, coi neroverdi, è una rivelazioni di questa stagione. Cresciuto nelle giovanili prima della Lazio e poi della Roma (è nato nella Capitale il 22 settembre 1999), è stato poi acquistato nel 2017 proprio dal Sassuolo, per essere poi girato in prestito prima all’Ascoli, poi all’Empoli e infine l’anno scorso al Monza, dove ha segnato 8 gol. Quest’anno, tornato alla base, con gli emiliani ha totalizzato 12 partite e 3 gol. Il Milan, sempre molto attento ai giovani talenti sparsi per il mondo, con lui potrebbe averne trovato uno in Italia.

