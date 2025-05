Milan, sorpresa per il ds: in pole c'è Lee Congerton, ecco chi è

Altro che Tare: il gallese ex Atalanta che ha portato a Bergamo Lookman è in cima alla lista di Furlani. Quando ci sarà l'annuncio e le spine del ds

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Et voilà, il nome a sorpresa. Il jolly. Il coniglio dal cilindro. Altro che Tare: è Lee Congerton a essere in pole per il ruolo di ds del Milan. Gallese, ex Atalanta oggi in Arabia Saudita: il suo biglietto da visita è rappresentato da Calhanoglu e Lookman. Ecco chi è il dirigente cui Furlani potrebbe affidare l’ennesima rivoluzione rossonera, quella che proprio non si può sbagliare.

Milan, sorpresa per il ds: Congerton mette la freccia

È da settimane, ormai, che l’ad Giorgio Furlani sfoglia la margherita. Tra vertici, trattative imbastite e saltate, rumor, spifferi e retromarce (vedi Paratici), la quadra non è stata trovata.

La presenza all’Olimpico di Tare per la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna sembrava fosse l’indizio di un matrimonio imminente, ma a quanto pare – come riferisce La Gazzetta dello Sport – il club di via Aldo Rossi – come rivela la Gazzetta dello sport – avrebbe deciso di far ‘all in’ su Lee Congerton, 51enne gallese dal profilo internazionale che all’Atalanta ha lavorato due anni – dal 2022 al 2024 – come responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport.

Chi è Lee Congerton: Calha e Lookman i suoi colpi migliori

Da calciatore non è andata: troppi gli infortuni. Così Congerton decide di dedicarsi ai talenti del domani come allenatore delle giovanili di Wrexham, Liverpool e Chelsea, dove diventa capo scout. Vola poi in Germania, all’Amburgo. E piazza il colpo che vale la svolta: dal Karlsruhe, terza divisione tedesco, pesca un certo Calhanoglu.

Quindi Sunderland, Celtic e Leicester, prima dell’approdo a Bergamo. All’Atalanta fa scalo a marzo 2022 e dalle Foxes porta in dote Ademola Lookman, eroe della finalissima di Europa League vinta la scorsa stagione contro il Bayer Leverkusen con una sua tripletta e quest’anno andato a bersaglio già 15 volte in Serie A. A febbraio 2024 l’addio a Zingonia: Congerton è tra i tanti a cedere alle lusinghe dell’Arabia Saudita. Ma la sua avventura dorata all’Al-Ahli potrebbe essere agli sgoccioli.

Tutte le spine del nuovo ds rossonero

Una volta calato il sipario su una stagione definita dallo stesso Furlani fallimentare, il Diavolo scioglierà la riserve e annuncerà – si spera – il nome del nuovo ds. Si prospetta un’estate rovente per la figura che accetterà l’incarico.

Già, la scelta principale riguarda quella dell’allenatore. Poi il mercato. La rosa va rifondata senza poter contare sugli introiti della Champions. E, ancora, il delicato tema rinnovi. Theo e Maignan, i casi più spinosi. E occhio anche al futuro di Reijnders, finito nel mirino del Manchester City, e Rafa Leao, la cui permanenza nel capoluogo lombardo non è affatto scontata.