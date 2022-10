Milan, i tifosi pazzi di Leao: ma ci sono due ombre sul futuro

02-10-2022 09:39

In primis furono Davide Calabria e Alexis Saelemaekers: per il capitano un brutto problema al flessore, per il belga una distorsione. Poi Simon Kjaer, costretto a lasciare il campo per un problema con tutta probabilità di natura muscolare. Tre infortuni in 70 minuti, che si aggiungono a quelli di Maignan, Saelemaekers, Florenzi e Ibra. Non un bel biglietto da visita per una fase intensa come quella che sta iniziando, ma almeno i tifosi rossoneri possono aggrapparsi al loro idolo, quel Rafael Leao ancora una volta decisivo.

Leao fondamentale, senza di lui non si può

Già Mvp dell’ultimo campionato, il portoghese ha iniziato come meglio non poteva. E nell’unica occasione in cui è stato assente, contro il Napoli, il Milan ha perso (seppur in maniera immeritata). Ieri sera ad Empoli è stato ancora più decisivo: prima l’assist per Ante Rebić per l’1-0, poi il gol del 3-1 che ha blindato il risultato: contropiede sontuoso e morbido pallonetto a scavalcare Vicario. I suoi cambi di passo, i dribbling, le accelerazioni improvvise, erano mancate tanto a San Siro contro il Napoli: con lui in campo, è tutta un’altra storia. I tifosi lo osannano, nonostante la preoccupazione per il futuro: urge blindarlo subito, prima che vada via a parametro zero.

I tifosi del Milan pazzi di Leao

Marianna è ai suoi piedi: “Leao, prenditi anche la mia dignità”. E Mattia suggerisce: “Da blindare. Punto”. Krunislav non ha dubbi: “In questo momento Leao è semplicemente il miglior giocatore del mondo, punto!”. E Massimo aggiunge: “Gli manca un po’ di cattiveria sotto porta…ma ha tutto per essere tra i migliori giocatori al mondo..migliora anno dopo anno…”. Riccardo addirittura confessa: “Se guardo ancora il calcio è grazie a rafa leao…che giocatore”. Stefano ha ancora la partita di Empoli negli occhi: “Leao fantastico stasera, saltava sempre l’uomo, poi non uno anche due o tre alla volta , Top player!!”

Milan, il web fa i complimenti anche a Pioli

Michele si inchina: “Un giocatore semplicemente sontuoso”. E Omar concorda: “Chi critica questo giocatore penso nn capisce niente di calcio e spero per tanti gufi Leao rimanga“. Mentre Domenico fa i complimenti anche al tecnico: “Visione in corso da parte di Pioli ottima. Rebic è quello che ha cambiato davvero la partita”. Come Jacopo: “Il Milan è una squadra che ci crede fino alla fine e ha i giocatori per farlo”. Antonio lancia un appello alla società: “”Deve capire che deve crescere con il milan” cit. maldini… aspetta e spera che rinnova a 6mln… sara’ un altro parametro 0. I giocatori forti bisogna pagarli!!!”.

Troppi infortuni, i milanisti temono

Massimiliano però allarga il discorso alla squadra: “Prendere il pareggio al 92°, segnare 2 gol al 94° e al 97°. Questa squadra ha un’anima d’acciaio”. E Vittorio parafrasa le parole di Allegri: “Provate a togliere al Milan 5 titolari e vediamo che risultato ottiene. Cit”. Infatti Fabrizio si riallaccia al discorso infortuni: “Ci tocca giocare ogni volta puntualmente senza 7-8 ipotetici titolari!! Adesso sarà dura in questo scorcio di stagione fino ai mondiali con tutti questi infortunati”. E anche Gianluca si rivolge al tecnico della Juve: “Vorrei vedere il milan senza 5 titolari Allegri servito il tuo poker“.

