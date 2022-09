29-09-2022 09:44

Ormai è un vero e proprio tormentone. Non c’è giorno in cui non si parla del futuro di Rafael Leao. Il popolo rossonero spera in notizie positive a stretto giro ma l’investimento per trattenerlo è decisamente elevato.

Milan, Leao vuole un ingaggio da top player

Grazie alle sue prestazioni in campo, Rafael Leao si è guadagnato il titolo di top player. Il portoghese è il giocatore più talentuoso alle dipendenze di Stefano Pioli e, quindi, sa di valere molto di più di quanto gli viene riconosciuto attualmente (ingaggio da circa 1,5 milioni di euro più vari bonus).

Il nuovo entourage del portoghese avrebbe avanzato una proposta pari a sette milioni di euro (netti) a stagione. Una cifra altissima ma che, considerata la qualità dell’ex Lille, pare in linea con i parametri attuali europei.

Milan, blindare Leao costerebbe una fortuna

RedBird, la nuova proprietà rossonera, ha tutta l’intenzione di rinnovare il contratto di Rafael Leao, anche per incassare la fiducia del popolo del Diavolo ma, comunque, due conti se li sta facendo.

La storia recente del Milan, con i “casi” Gigio Donnarumma e Franck Kessié, certificano come il duo Maldini-Massara non sia molto incline a svenarsi per accontentare la stella di turno. Trattenere Rafael Leao significherebbe investire moltissimi soldi (c’è anche la questione risarcimento allo Sporting Lisbona da valutare). Tuttavia, perdere il portoghese sarebbe dura da digerire, considerato il lavoro svolto sul ragazzo e il suo livello attuale di gioco.

Milan-Leao, sullo sfondo Chelsea e Manchester City

Come se non bastasse, il Milan deve prendere una decisione a stretto giro, visto che Chelsea e Manchester City sono pronte a farsi avanti con proposte economiche monster (magari già a gennaio).

I Blues ci hanno già provato la scorsa estate e sono intenzionati a non mollare il colpo. Pep Guardiola sarebbe ben felice di poter contare sul duo offensivo Haaland-Leao. Insomma, è tempo di fare una scelta per il Milan: investire su Leao tradendo la propria cultura sportiva recente o venderlo ad una cifra monster al termine della stagione in corso? Il tormentone continua.