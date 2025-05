Giro d'Italia 2025, la tappa di oggi: Castel di Sangro-Tagliacozzo. Debutta l'alta montagna, prime salite dure

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 7.a tappa del Giro d'Italia 2025: Castel di Sangro - Tagliacozzo

La settima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Castel di Sangro-Tagliacozzo, in programma venerdì 16 maggio. La lunghezza è di 168 km ed è classificata come tappa 4 stelle di difficoltà. Per la prima volta nell’edizione di quest’anno i corridori affronteranno una frazione di alta montagna (sugli Appennini abruzzesi), dal dislivello di 3.500 metri e con un finale che prevede l’arrivo in salita di Tagliacozzo con il primo Gran Premio della Montagna di prima categoria della corsa 2025.

Percorso della settima tappa: Castel di Sangro-Tagliacozzo

In questo tappone di montagna che si svolge in Abruzzo i corridori passeranno per i territori di Roccaraso, Sulmona, per poi scalare il Monte Urano e proseguire per il Valico della Forcella e Ovindoli, altra meta per gli amanti della montagna e degli sport invernali. Finale nella zona occidentale della Marsica, a Tagliacozzo.

Altimetria della settima tappa

Il percorso, dall’andamento mosso, inizia subito in salita verso il GPM di terza categoria di Roccaraso, per poi affrontare un breve strappo successivo a Rivisondoli e quindi la lunga discesa che conduce a Sulmona. Quindi la ripida ascesa del Monte Urano. Dopo aver scollinato, inizierà a breve un’altra salita verso lo Chalet del Sirente, preludio alla scalata del Monte Urano. Il tragitto continuerà con altri saliscendi prima del finale in pendenza che contempla anche alcuni tornanti.

Cronoprogramma della settima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Salite della settima tappa

La prima scalata è quella di Roccaraso, GPM di terza categoria. Superati circa 70 km dal via sarà la volta del GPM di seconda categoria del Monte Urano, con punte di pendenza del 14%. A circa una trentina di chilometri si pone poi l’ascesa di Vado della Forcella, un seconda categoria che pendenze minime del 3,6% e massime del 9%, e la cui lunghezza è di 21,6 km. Infine Tagliacozzo, primo GPM di prima categoria di quest’anno e che presenta asperità a doppia cifra, con punte del 13%.

Dove vedere la settima tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.