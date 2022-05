Milan, Ibra non vuole mollare: la notizia che Pioli aspettava

25-05-2022 08:58

Zlatan Ibrahimovic è stato il leader indiscusso del Milan negli ultimi anni e adesso i risultati sono arrivati, con la conquista dello scudetto dopo 11 anni di digiuno. Tutti i tifosi rossoneri però si chiedono se il campione svedese continuerà a guidare il gruppo anche il prossimo anno, nonostante non sia più un ragazzino.

Milan, i problemi fisici di Ibra

Ibrahimovic in questa stagione non ha visto molto il campo, saltando diverse partite (solo 11 i match da titolare). Quando però è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, ma la sua vera forza è stata all’interno dello spogliatoio, come ha dimostrato anche dopo Reggio Emilia con un discorso da brividi. Pioli e il gruppo sperano possa rimanere, ma l’attaccante rossonero deve valutare bene le sue condizioni fisiche.

Solo qualche giorno fa, dopo la vittoria dello scudetto, Ibrahimovic ha parlato così del suo futuro: “Prima devo fare le cose per stare bene, poi posso dare altre risposte. Se riesco a stare bene, non sarà l’ultima partita. Operazione? Vediamo cosa succede“.

Milan, Ibra pronto a operarsi per continuare

Come riporta Calciomercato.com, Ibrahimovic non ha assolutamente voglia di mollare ed è pronto a operarsi. Nelle prossime settimane è previsto un nuovo consulto per l’attaccante del Milan ed un intervento in artroscopia. In caso di risposte rassicuranti, il club rossonero sarebbe già pronto a fargli sottoscrivere un nuovo accordo, avendo Ibra il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

La notizia che però Pioli attendeva è arrivata. Come ci si aspettava, Ibrahimovic non vuole mollare e per continuare è disposto all’operazione all’età di 40 anni. Dopo lo scudetto, il campione svedese spera di poter regalare al Milan anche la Champions, impresa difficile ma non impossibile specialmente per uno come lui.