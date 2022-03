Eroe della Champions offerto al Milan, i tifosi: “Prendiamolo”

16-03-2022 11:27

In attesa di conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic il Milan si guarda attorno in cerca di un attaccante che possa portare gol e qualità al reparto offensivo nella prossima stagione.

Origi si offre al Milan

Per la dirigenza rossonera la soluzione potrebbe arrivare dall’Inghilterra, almeno a giudicare dalla notizia lanciata su Twitter da Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport.

“Divock Origi è pronto a lasciare il Liverpool come parametro zero in estate – scrive Schira – È stato offerto al Milan e all’Atalanta. L’attaccante belga chiede tra i 3,5 e i 4 milioni di euro l’anno di ingaggio. Nel contratto con il Liverpool c’è un’opzione per il prolungamento di contratto”.

L’uomo della Champions per i Reds

Origi, dunque, gradirebbe il Milan come prossima tappa della sua carriera dopo l’esperienza brillante con i Reds: da quando fu acquistato dal Lille nel 2014 l’attaccante belga, 26 anni, non è mai stato un titolare fisso della squadra di Klopp (nel 2017/18 ha vissuto anche una stagione in prestito al Wolfsburg) ma nonostante ciò è riuscito a mettere la firma sul momento più alto della storia recente del Liverpool, firmando la doppietta che eliminò il Barcellona nella semifinale di Champions League 2018/19 e andando poi a segno anche nella finale tutta inglese contro il Tottenham.

L’ok dei milanisti

Con Origi, dunque, il Milan acquisterebbe un giocatore maturo ma non anziano, con grande esperienza internazionale e un grande feeling per i gol pesanti. Caratteristiche che, a giudicare dalle prime reazioni sul web, piacciono ai tifosi rossoneri. “Origi a zero sarebbe un grande colpo”, commenta su Twitter Fidax. “Origi sarebbe il miglior giocatore del Milan”, aggiunge Masters.

“Origi vale da solo tutto l’attacco dell’Inter”, il parere di Maignanesimo, subito pronto al raffronto con le punte dei “cugini”. “Se l’alternativa è Belotti, dieci volte meglio Origi: un paio di gol pesanti li ha segnati in carriera”, scrive Marino.

Alex spera: “Maldini, portaci Origi”. Tuttavia c’è anche qualche scettico, come Marco: “Per fortuna non arriverà neanche questo…”.

