Non solo Botman, il Milan vuole un altro olandese

Potrebbe essere un Milan a forte tinte arancioni quello del prossimo anno. Paolo Maldini, infatti, è al lavoro per portare in rossonero due calciatori olandesi: oltre a Sven Botman, il difensore del Lille che il Milan ha provato a ingaggiare già a gennaio, il dirigente rossonero avrebbe nel mirino anche Steven Bergwijn, attaccante esterno attualmente in forza al Tottenham.

Maldini punta Botman e Bergwijn

A darne notizia è il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira. “Il Milna sta lavorando a un doppio colpo olandese con l’agente Muy Manero, che rappresenta Sven Botman (Lille) e Steven Bergwijn (Tottenham). Loro sono i principali obiettivi come centrale difensivo e ala. Trattative aperte per il calciomercato estivo”.

Di Botman e del Milan s’è scritto parecchio: il colossale difensore olandese, 22 anni, è esploso al Lille dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Ajax e aver vissuto un breve apprendistato all’Herenveen. È un calciatore forte fisicamente, abile nel posizionamento e con un ottimo piede sinistro.

Poca fortuna in Premier League

Bergwijn invece è destro e la sua storia è diversa: cresciuto nell’Ajax è poi esploso nel PSV, con cui ha vinto 3 volte l’Eredivisie, per poi passare al Tottenham nel gennaio del 2020 per 35 milioni di euro. In Premier League non è riuscito ad affermarsi come titolare negli Spurs e con l’arrivo di Conte è finito definitivamente ai margini della squadra.

Attaccante tecnico, rapido, in grado di giocare sia a sinistra che a destra, Bergwijn (24 anni) aggiungerebbe qualità e velocità al reparto offensivo rossonero che con Leao potrebbe contare su due ali imprendibili.

I dubbi dei milanisti

Per i tifosi milanisti, però, l’accoppiata olandese non è ciò che serve al Milan. “Bergwijn no, vi prego! Non è ciò di cui abbiamo bisogno come l’aria davanti per fare un ulteriore step avanti. Abbiamo bisogno di gol, tanti gol e assist”, commenta MVB9. Nathan è più possibilista: “In Olanda segnava tanto, in Inghilterra non aveva continuità: in prestito con diritto lo prendo”, scrive il tifoso.

“Bergwijn gioca più a sinistra che a destra, perché dovremmo prendere un altro esterno a sinistra?” si domanda Freerodico. Soph lo tranquillizza: “Bergwijn può giocare a destra. Al Tottenham non ha avuto tanto spazio, vorrei vederlo al Milan”.

“Ma possibile che non possiamo prendere nessuno meglio di Berwgwijn?”, domanda Zakariya.

