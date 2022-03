Il Milan perde i pezzi, i tifosi si mobilitano: Leao via per un top

15-03-2022 10:53

Milan primo in classifica, tante ottime prestazioni, qualche gol e tanti dribbling sulla fascia sinistra: le prestazioni di Rafael Leao sono ormai una costante nell’annata fin qui ottima dei rossoneri, e tanto è bastato per farlo salire alla ribalta del mercato internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il portoghese sarebbe entrato nel mirino del Psg, che avrebbe pronta un’offerta da 70 milioni con stipendio al giocatore di circa 6 milioni annui.

La vertenza con lo Sporting Lisbona per Rafael Leao

Non poco, se non fosse che in questo momento il club di via Turati sembra essere sordo da quest’orecchio. Anche perché in questo momento la priorità è quella di risolvere la vertenza con lo Sporting Lisbona, in merito a Leao: come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, a gennaio il club portoghese aveva chiesto al giocatore 16,5 milioni di euro, per la rescissione unilaterale del 2018.

Il Tribunale di Milano ad aprile tornerà ad esprimersi sulla vicenda, ma nel frattempo il Milan sta cercando di raggiungere in questi giorni un accordo extragiudiziale che possa mettere d’accordo sia Lille che Sporting.

C’è chi va controcorrente: facciamo il “pacco” al Psg

Fatto sta che Leao ha un contratto fino al 2024, che il Milan potrebbe presto prolungare fino al 2026: chiaro che i 70 milioni offerti da Parigi sono una cifra importante (sebbene il 15% andrà al Lille in caso di cessione).

Ma i tifosi non ci stanno, e sul web scoppia il putiferio: la stragrande maggioranza è contraria alla cessione, anche se qualcuno favorevole c’è, nonostante tutto. Come Gatsby: “Beh, per uno che gioca 20 minuti a partita, fa un paio di discese, qualche gol quando ha voglia e perde la palla più volte di quanto la vede, direi che sono tanti soldi.” O come Marco: “100 mln puliti e cessione, Miao è un dribblomane ma nello stretto fa fatica, sui cross non la prende mai non sapendo attaccare l’area, in fase difensiva è inutile e non segna tanto, sinceramente è meglio Morata, non farsi scappare l’incasso e il pacco al PSG”.

Maggioranza compatta: non si tocca

Ma tutto il resto del web rossoneri si schiera compatto contro l’ipotesi cessione. Come Andrea: “70 vi diamo le scarpette”. Allo stesso modo Francesco: “Ah, e Leao dovrebbe andare in un club diversamente vincente per antonomasia, dove fra due mesi ci sarà il controesodo estivo?”.

E anche Rino mette in “risalto” le caratteristiche del Psg: “La va a fare uno dei tanti in un complesso dove ognuno gioca per se, qua fa il giocatore di una squadra vera, e fra un paio d’anni se vorrà potrà andare in squadre dove gli fanno molto di più”. Come Vincenzo: “I Francesi possono comprare tutti i campioni che vogliono ma se non fanno gruppo poi escono fuori dalla Champions, non sempre avere tanti fuoriclasse significa vincere”.

L’idea dei tifosi del Milan

Carlo si veste di ironia: “Dateci Messi Mpappe’ Neymar in aggiunta la Gioconda è la Torre Eiffel e possiamo parlarne..”. Roberto se la prende anche con chi diffonde queste voci: “Un giocatore fortissimo se rimanesse concentrato per 90 min. Sarebbe un dispiacere vederlo andar Via proprio ora! Cmq tirare fuori questa notizia ora… è arte pura!”.

Alvise però lancia un piccolo allarme: “Solito PSG, incedibile però attenzione al rinnovo perché se anche lui volesse cifre astronomiche meglio subito che tra 2 anni gratis”.

I tifosi chiedono: “La società faccia chiarezza”

Alcuni vorrebbero anche chiarezza da parte della società in merito, come il caso di Luca: “fossi in Maldini prenderei Leao in disparte e con tutta sincerità gli chiederei quali sono le sue intenzioni, se vuole andare che vada e che lo dica subito, da professionista è una scelta rispettabile e allora ci pigliamo i soldi e via, ma non che dica rimango e poi fa la fine dei soliti parametri zero. Questa è la situazione”.

E Paolo è realista: “la cifra se fosse vera è da tenere in considerazione, l’importante è poi prendere qualche sostituto che sia all’altezza e un altro campione perché se continui a investire sui giovani poi per vincere devi sempre aspettare”.

