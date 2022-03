Milan, non solo la classifica: anche i numeri sorridono a Pioli

14-03-2022 17:38

Sorride il Milan e sorridono anche i numeri dei rossoneri che ora sono primi in classifica a quota 63 punti, con la parola scudetto che dopo 11 anni potrebbe, anche se è presto per dirlo, diventare realtà.

Milan, Scudetto sempre più possibile: numeri da record

Il Milan, stando anche ai dati Opta, sta facendo una stagione indubbiamente da record. I punti, che garantiscono la momentanea vetta della classifica di Serie A, sono infatti 63. Mai nelle prime 29 gara, a partire dalla stagione 2006/07 aveva il Milan fatto meglio (eccetto nel 2011/2012 con sempre 63 punti). Non solo, i rossoneri hanno anche vinto sei gare interne consecutive contro neopromosse per la prima volta in Serie A dal periodo Agosto 2010 – Maggio 2012. L’obiettivo, senza pensare troppo allo scudetto, stando a quanto dice Pioli è superare i 79 punti della scorsa stagione.

Milan: tanti gol da diversi giocatori

I rossoneri, da dopo il derby vinto in rimonta, hanno ingranato la marcia giusta: il Milan, con la vittoria contro l’Empoli ha anche mantenuta inviolata, per la seconda gara consecutiva la propria porta. Altro dato incoraggiante il numero di giocatori in rete. Kalulu è diventato il 16esimo marcatore del Milan in Serie A: solo Fiorentina e Atalanta (17 entrambe) ne contano di più. Non ci sono quindi solo Giroud e Ibrahimovic ma tutti gli uomini di Pioli sono utili e quasi tutti vanno a rete.

Milan, prima obiettivo scudetto poi mercato

Ora la testa è rivolta solo al tricolore poi si penserà al rinnovo di alcuni giocatori, come Leao ma non solo. Si lavora anche e in primavera dovrebbe esserci l’ufficialità ai rinnovi in ambito dirigenza, ovvero a quelli di Paolo Maldini e Frederic Massara. Sarebbe importante proseguire un percorso iniziato due anni fa e farlo magari con l’apertura di un nuovo ciclo se arrivasse lo scudetto.

