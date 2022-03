PSG, Pochettino al capolinea: Inter e Juventus in ansia

14-03-2022 16:02

Non poteva non lasciare strascichi la brutta eliminazione dalla Champions League patita dal PSG settimana scorsa.

Panchina PSG, il destino di Pochettino

Il primo a pagare il prezzo più alto per la cocente delusione rimediata anche in questa stagione in Europa dovrebbe essere Mauricio Pochettino.

Con le idee e l’esperienza dell’argentino Al-Khelaifi e Leonardo si aspettavano di raggiungere in fretta il trono d’Europa e attestarsi come una delle principali potenze del calcio continentale, obiettivi questi che quest’anno non saranno raggiunti.

Panchina PSG, i nomi italiani in lizza

Pochettino in più ha dimostrato di non riuscire a far esprimere al meglio le tante stelle a sua disposizione, anche questo motivo che a fine stagione presumibilmente spingerà la dirigenza del PSG ad affidare la panchina a un nuovo allenatore.

A tal proposito, L’Equipe ha stilato una lista di tecnici a cui, in un modo o nell’altro, il club della Ville Lumiere sarebbe interessata per il futuro e fra questi vi sono anche i nomi di due allenatori italiani attualmente impegnati in Serie A: Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Affianco al loro poi, come altro tecnico proveniente dal Bel Paese, il quotidiano francese ha accostato anche il nome di Antonio Conte, tutt’altro che sicuro di restare al Tottenham a fine stagione.

Panchina PSG, il favorito numero uno

Il principale indiziato per la panchina del PSG non è però un allenatore nostrano bensì Zinedine Zidane.

Il francese, attualmente senza squadra dopo il divorzio col Real Madrid, ha esperienza internazionale, carisma, sa come si vincono trofei importanti e, soprattutto, come lavorare i campioni, tutti elementi questi che lo rendono il favorito numero uno per succedere a Pochettino.

