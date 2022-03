Ansia Milan, il PSG pronto ad una super offerta per la stella Leao

15-03-2022 10:32

Il Milan è completamente concentrato sulla volata Scudetto. Grazie al successo sull’Empoli e al contemporaneo pareggio dell’Inter col Torino, il Diavolo è padrone del proprio destino. Tuttavia, c’è da pensare anche a pianificare il futuro e resistere alle offensive per i migliori talenti della rosa rossonera.

Milan, Leao piace al PSG

Sono diversi i giocatori nella rosa di Stefano Pioli che fanno gola ai top club stranieri. In particolare, come racconta La Gazzetta dello Sport, attenzione al nome di Rafael Leao. Il portoghese sta disputando una stagione straordinaria, tanto da essere diventato il vero trascinatore del Diavolo. A suon di gol (11, suo massimo in carriera) ed eccellenti prestazioni, l’ex Lille si è conquistato i grandi di titolarissimo del Milan. Normale che diventi un obiettivo di mercato. Il PSG, al momento, sarebbe la società più interessata al giovane talento portoghese.

Come noto, c’è aria di rivoluzione in casa PSG. L’eliminazione dalla Champions League ad opera del Real Madrid con i conseguenti fischi durante il match con il Bordeaux, avrebbero convinto i vertici del club ad intervenire in maniera importante, stravolgendo l’attuale rosa con addii eccellenti e nuovi volti da cui ripartire come, appunto, Rafael Leao.

PSG, mega offerta per Leao

Nello specifico, il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta monster per far vacillare il Milan e lo stesso Rafael Leao. Si parla di un’offerta pari a ben 70 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio da sei milioni di euro netti a stagione per il portoghese. Il centravanti classe 1999 ha sempre ribadito di trovarsi benissimo a Milano, sponda rossonera e di non voler prendere in considerazione altre destinazioni. Infatti, starebbe già discutendo il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2024. Insomma, il Milan punta a rifiutare qualsiasi proposta per il suo giovane asso.

PSG, non solo Leao

Non ci sarebbe solo Leao nel mirino del PSG. Anche Theo Hernandez piacerebbe molto ai parigini. Un obiettivo di mercato difficile da raggiungere, considerato che l’esterno rossonero ha appena prolungato il suo contratto con il Diavolo sino al giugno del 2026.

Comunque sia, il PSG sarà una mina vagante durante la prossima finestra estiva di mercato. Con Kylian Mbappé sempre più vicino al Real Madrid e Lionel Messi alle prese con un grande dilemma (restare o tornare al Barcellona), il PSG ha bisogno di nuovi innesti di altissimo livello per dare il via ad un nuovo progetto. Molto dipenderà anche da chi sarà alla guida della squadra. Zinedine Zidane resta in pole position. C’è chi ha fatto anche il nome di Max Allegri, attualmente sotto contratto con la Juventus.

OMNISPORT