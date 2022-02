Milan, Ibrahimovic ci sarà per il derby? Le sue condizioni

01-02-2022 15:12

Mancano pochi giorni al derby tra Inter e Milan e già il clima della stracittadina si percepisce con San Siro praticamente pieno (per quanto la capienza lo consenta, ovvero 37.700 ). Intanto, in casa Milan c’è da sciogliere il nodo Zlatan Ibrahimovic.

Milan, Zlatan Ibrahimovic ci sarà per il derby?

Lo svedese, messo k.o da un infortunio rimediato durante Milan – Juve è ancora a rischio in vista del derby. Se nei giorni scorsi c’era un moderato ottimismo ora le cose sono diverse. Fino all’ultimo non sapremo se l’attaccante sarà a disposizione di Stefano Pioli o meno. Se ci dovesse essere ancora il fastidio al tendine allora si deciderebbe di risparmiare Ibra. Settimana scorsa erano arrivate rassicurazioni dal club: «Sono state escluse lesioni. Confermata l’infiammazione al tendine achilleo destro».

Milan, Ibrahimovic in dubbio per il derby

Se Zlatan Ibrahimovic dovesse farcela si tratterebbe del decimo derby. Dato interessante il fatto di avere una media gol particolarmente fortunata contro la sua ex squadra: nei 9 precedenti ha segnato 8 reti. Lo svedese farà di tutto così per esserci e per segnare ancora ma negli ultimi giorni l’attaccante ha riscontrato qualche fastidio e dolore di troppo. Dolore che non va sottovalutato.

Milan, per Zlatan Ibrahimovic l’ennesimo infortunio che non garantisce la sua presenza nel derby

Il problema al tendine è nuovo ma è solo l’ultimo di una lunga serie. Quest’anno ha lottato con i problemi al ginocchio sinistro e al tendine ma dell’altra gamba. In tutto lo svedese ha infatti saltato 10 partite su 30 match stagionali e la cifra, visto anche l’età potrebbe aumentare.

