Milan, Zlatan Ibrahimovic verso l'addio: i possibili sostituti

Aumentano i dubbi di Zlatan Ibrahimovic sul suo futuro al Milan. L’attaccante svedese sta valutando come muoversi in vista della prossima stagione dopo l’ultimo infortunio rimediato contro la Juventus in campionato, e il rinnovo con i rossoneri si allontana.

Milan, i dubbi di Zlatan Ibrahimovic

L’attaccante di Malmoe, 40 anni, indiscusso leader tecnico e carismatico dello spogliatoio del Diavolo, secondo la Gazzetta dello Sport sta valutando il possibile ritiro dopo il problema al tendine d’Achille, che lo ha tormentato anche in passato. Con Paolo Maldini e Frederic Massara si è dato appuntamento nei prossimi mesi per parlare del rinnovo del contratto, e una decisione finale arriverà solo al termine della stagione, quando l’ex Inter e Juve farà un bilancio delle gare giocate, dei gol fatti e delle sue prestazioni. Finora Ibrahimovic ha saltato otto gare ufficiali in Serie A, tra l’infiammazione al tendine e i problemi al ginocchio, mentre in Champions League è sempre andato a mezzo servizio.

Milan, Maldini alla ricerca di un attaccante

Maldini e Massara si stanno cautelando in vista di un possibile addio, e hanno una prima lista di possibili sostituti. L’attacco dovrà essere per forza di cose rinforzato in caso di partenza di Ibrahimovic, considerata l’età non più verde di Olivier Giroud e un Lazetic ancora tutto da valutare.

Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sarebbero Jonathan David del Lille e Alexander Isak della Real Sociedad. Il primo, canadese, è un classe 2000 in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, a segno già 12 volte in 19 partite di Ligue 1 in questa stagione. Isak è connazionale di Ibrahimovic, a cui è stato spesso paragonato in passato. Classe 1999, è una punta longilinea dotata di una grande tecnica e di un’ottima velocità.

Milan, le condizioni di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic intanto sta proseguendo l’allenamento differenziato a Milanello, ma farà di tutto per esserci nel derby contro l’Inter in programma sabato prossimo. Gli esami a cui si è sottoposto negli ultimi giorni hanno escluso lesioni, e l’infiammazione dovrebbe passare entro breve. Pioli è ora più preoccupato dalle notizie in arrivo dalle Nazionali, in particolare di Franck Kessie, infortunatosi in Coppa d’Africa: anche l’ivoriano è in corsa contro il tempo per esserci contro i nerazzurri il prossimo 5 febbraio.

