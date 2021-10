Milan, Ibrahimovic convocato: col Verona partirà dalla panchina

16-10-2021 12:43

Stefano Pioli aveva evidenziato di voler aspettare l’ultimo allenamento. Detto fatto, visto che in seguito alla sessione del sabato, Zlatan Ibrahimovic è stato convocato per la gara odierna prevista a San Siro contro il Verona, alle ore 20:45.

Fuori causa nelle ultime settimane per un infortunio al tendine d’Achille in seguito al match contro la Lazio del 12 settembre, è tornato ad allenarsi in gruppo giovedì, riuscendo a strappare la convocazione per il terzo match del sabato.

Il Milan, che ha perso Brahim Diaz e Theo Hernandez per covid, ma ha recuperato Calabria e Krunic, dovrebbe proporre Giroud titolare nel match contro il Verona, mentre Ibrahimovic, non al meglio, partirà dalla panchina con la possibilità di subentrare nella ripresa.

Il match di Champions League contro il Porto, decisivo dopo la qualificazione dopo le due sconfitte nelle prime due giornate, potrebbe vedere Ibrahimovic nuovamente titolare, magari proprio al fianco di Giroud per la prima volta in stagione.

K.o al ginocchio nelle ultime giornate del 2020/2021, che ha portato Ibrahimovic a dover saltare anche gli Europei, lo svedese aveva giocato la gara contro la Lazio nella ripresa, segnando una rete del 2-0. Da lì il nuovo infortunio, stavolta al tendine.

Appena trenta minuti dunque nei primi due mesi di gare ufficiali per Ibrahimovic, che conta di poter essere a disposizione di Pioli per tutta la stagione da qui in avanti. Primo passo Verona, dunque il ritorno in Champions League anni dopo l’ultima gara in maglia Manchester United.

