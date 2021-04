Milan, Ibrahimovic fino al 2022: arriva l'annuncio ufficiale

La notizia era nell’aria, e ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic giocherà almeno un’altra stagione per il Milan. L’annuncio è stato pubblicato dallo stesso club rossonero nel corso della serata di giovedì, con qualche giorno di ritardo rispetto agli iniziali programmi.

“AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic – si legge infatti sul sito ufficiale dei rossoneri -. Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione“.

Di un accordo imminente tra Ibrahimovic e Raiola da una parte e il Milan dall’altra si parlava già da diversi giorni. Secondo quanto spiegato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, lo svedese dovrebbe percepire uno stipendio da 7 milioni netti come in questa stagione. Sia il fuoriclasse che il club usufruiscono dei vantaggi del Decreto Crescita: così al lordo il costo si ferma a 10,5 milioni di euro (e non i canonici 14).

Nell’accordo tra le due parti sono state inseriti dei bonus personali e di squadra e secondo ‘Tuttosport’ sarebbe stata inserita una sorta di clausola che impedirebbe di siglare nuovi accordi extra calcio.

Il riferimento, è chiaro, è all’ultima partecipazione al Festival di Sanremo con malcontento dei tifosi e del club. Nella settimana della kermesse, infatti, Ibrahimovic saltò la partita contro l’Udinese (ufficialmente per infortunio).

