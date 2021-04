È il giorno del rinnovo di Ibrahimovic: spunta una clausola

Mancano da limare solo gli ultimi dettagli per siglare il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

Oggi, 16 aprile, lo svedese e il suo agente Mino Raiola dovrebbero ottenere l’accordo definitivo per il prolungamento del contratto sino al 2022. La società incontrerà il suo agente e probabilmente ne approfitterà per intavolare una nuova discussione anche per il portiere Gigio Donnarumma.

Intanto, tornando all’attaccante, il rossonero percepirà uno stipendio da 7 milioni netti come in questa stagione anche se, come spiega “Gazzetta Dello Sport” il campione svedese e la società usufruiscono dei vantaggi del Decreto Crescita: così al lordo il costo si ferma a 10,5 milioni di euro (e non i canonici 14).

Nell’accordo tra le due parti sono state inseriti dei bonus personali e di squadra e secondo “Tuttosport” sarebbe stata inserita una sorta di clausola che impedirebbe di siglare nuovi accordi extra calcio.

Il riferimento, è chiaro, è all’ultima partecipazione al Festival di Sanremo con malcontento dei tifosi e del club. In queste settimane il rossonero continua a essere sulla bocca di tutti, tra presunti pranzi in zona rossa, inchiesta sulle scommesse e anche la sua partecipazione al film su Asterix e Obelix per cui non avrebbe nemmeno chiesto autorizzazione alla società.

Se Raiola ha risolto una questione rimane il problema Donnarumma con richieste altissime per il portiere: biennale da dodici milioni di euro l’anno. un cifra impegnativa per tutti e soprattutto in un momento del genere.

Il Milan non sembra poter o voler andare oltre gli 8 milioni cifra che comunque rappresenterebbe un aumento di due milioni rispetto all’accordo attuale.

OMNISPORT | 16-04-2021 11:58