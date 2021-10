Milan, Ibrahimovic tenta il rientro ma i rossoneri corrono al riparo

In casa Milan il mercato è tornato a essere un argomento predominante. Prima c’è stato l’infortunio a Maignan poi c’è il caso Ibrahimovic. Non è un vero e proprio caso, ma le condizioni fisiche dello svedese non sono delle migliori e i tempi di recupero continuano ad allungarsi.

L’attaccante ce la sta mettendo tutta per tornare al più presto e potrebbe anche scendere in campo, già per questa giornata contro il Verona e magari anche in Champions League potrebbe essere a disposizione di Pioli.

Eppure sono troppe le variabili che non consentono di stare tranquilli. Il Milan inoltre ha potuto “sfruttare”, tra covid e infortuni vari Giroud ma fortunatamente la fase offensiva è stata retta da Leao e Rebic.

Poco utilizzato Pellegri che non è al top dal punto di vista fisico. A oggi in casa Milan manca così una punta centrale motivo per cui il mercato non è mai stato abbandonato. Gli scoutman della società stanno presentando particolare attenzione all’estero con un occhio anche all’Italia.

Si parla infatti di Lorenzo Lucca a segno anche con l’under 21 e che in serie B ha siglato 6 gol in 7 gara. I rossoneri starebbero provando ad aggiudicarsi il talento di Moncalieri superando la concorrenza di Inter e Juventus.

Per ora però, il Pisa, non sembra intenzionato a cedere il calciatore visto che comanda la classifica. Il Milan potrebbe anche essere disposto ad aspettare la fine della stagione anche se questo potrebbe essere un rischio. Se il giocatore continuerà con questo rendimento è probabile non solo che si alzi il valore del mercato ma che arrivi anche la concorrenza straniera.

