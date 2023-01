Milan, il ct della Svezia: "Ibrahimovic resta un'opzione per noi"

07-01-2023 20:40

Il commissario tecnico svedese Andersson, intervistato dalla Svt, ha svelato un retroscena su Zlatan Ibrahimovic: “Ci siamo sentiti poco fa. Era un bel po’ che non parlavamo. Il nostro rapporto è ottimo ed era arrivato il momento di fare quattro chiacchere”.

Andersson ha mandato un messaggio all’attaccante del Milan: “Se Zlatan sta bene e avrà recuperato dal suo infortunio, rimane assolutamente sempre un’opzione interessante per noi, in nazionale, è ovvio. Il modo in cui è tornato da noi già due anni fa e quello che aggiunge in spogliatoio come in campo, come sa far crescere i ragazzi, è tutto fantastico”.