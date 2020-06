Milan, il gesto del rossonero scatena gli elogi dei tifosi

Le partite che separano il Milan dalla fine della tribolata stagione 2019/20 saranno anche le ultime di Giacomo Bonaventura in maglia rossonera. Con una decisione discussa da parte della tifoseria, la società ha scelto da tempo di non rinnovare il contratto del centrocampista acquistato dall’Atalanta nell’estate del 2014, in scadenza alla fine del mese.

Bonaventura ha scelto di restare fino ad agosto

In teoria, dunque, Bonaventura potrebbe lasciare i rossoneri tra pochi giorni, nel bel mezzo del prolungamento estivo della stagione, e concentrarsi sul mercato e sul suo futuro, in una nuova squadra. Il Milan, però, gli ha chiesto di aspettare la fine del campionato per salutare i colori rossoneri.

Bonaventura avrebbe potuto rispondere picche e non accontentare la società che di fatto l’ha scaricato. Invece ha scelto di restare al Milan fino ad agosto, concludere la stagione e poi cambiare squadra.

Pioggia di elogi da parte dei tifosi del Milan

Una decisione che è stata particolarmente apprezzata sui social network dai tifosi milanisti. “Considerato che viene trattato come finito già da gennaio io, fossi stato in lui avrei mandato l’amministratore a quel paese”, fa notare Marco su una delle pagine Facebook dedicate al Milan.

“Fossi stato in lui dopo essere stato trattato così dalla società li avrei mandati a quel paese al 30 giugno… ma siccome è sempre stato un signore non c’era da aspettarsi nulla di diverso. Fino alla fine grande Jack! E spero di vederti alla grande ovunque andrai”, aggiunge Kevin.

Fabrizio fa notare che “in realtà andando via a giugno sarebbe stato fermo 2/3 mesi e senza stipendio…”. Ma immediatamente Mauro ribatte: “Si ma dovesse infortunarsi ancora di qui al 31 agosto non rischia di perdere l’ultimo contratto della sua carriera? Gran signore e grande professionista, altroché”.

Infine la chiosa di Gianluca: “Jack Bonaventura tu sei un gran signore: onore a te!”.

SPORTEVAI | 09-06-2020 11:09