Milan, il nuovo acquisto della Primavera D'Alessio fuori sei mesi

10-08-2022 16:43

Il nuovo acquisto del Milan Primavera Leonardo D’Alessio non sarà a disposizione per metà stagione. Il 18enne terzino, su cui i rossoneri puntano moltissimo per il futuro, ha infatti un problema all’occhio che lo terrà lontano dai campi per sei mesi. È stata la stessa società rossonera ad annunciare che D’Alessio dovrà rimanere fermo almeno fino a metà febbraio, quando potrà in teoria tornare a disposizione dei rossoneri in vista della parte finale della stagione 2022/2023.

“AC Milan comunica che la scorsa settimana il calciatore della Primavera Leonardo D’Alessio ha avuto un grave, quanto eccezionale, problema all’occhio tale da richiedere un ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano per gli approfondimenti e le cure del caso. Leonardo ora sta bene e nella giornata odierna è stato dimesso. Prima del ritorno all’attività sportiva dovrà seguire un periodo di convalescenza di sei mesi”.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, terzino destro, D’Alessio è giudicato come uno dei talenti più importanti in quella posizione del campo. Classe 2004, ha un gemello che gioca sulla stessa fascia rimasto nella Primavera giallorossa, Francesco.