Milan, il paradosso di Pioli scatena la bufera tra i tifosi rossoneri

Favoriti sì o favoriti no? Le parole di Stefano Pioli dopo il deludente pareggio del Milan in casa della Salernitana sembrano trovare poco credito tra i tifosi rossoneri e non solo. Il Diavolo ha perso una clamorosa occasione sprecando l’opportunità di allungare in testa alla classifica contro l’ultima della classe. Un pareggio che potrebbe costare caro nel lungo periodo.

Milan, le dichiarazioni di Pioli nel dopopartita

A fine gara il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è apparso molto deluso per la prestazione e per il risultato ottenuto a Salerno che potrebbe pregiudicare i sogni scudetto della sua formazione. Contro l’ultima della classe, la speranza era quella di portare a casa tre punti che avrebbe tenuto a distanza l’Inter (benché i nerazzurri abbiano ancora una gara da recuperare).

A far discutere sono le parole del tecnico rossonero a fine gara: “E’ un po’ strana la situazione intorno al Milan. Non c’è nessun addetto ai lavori che pensa che il Milan possa vincere lo scudetto ma continuate a farmi domande sullo scudetto”.

Bufera tra i tifosi rossoneri

Le parole di Pioli non sono piaciute ai tifosi del Milan che considerano queste dichiarazioni come la volontà di nascondersi e di cercare alibi: “Pessima dichiarazione – commenta Aurora – Se sei lì sopra a 12 giornate dalla fine è ovvio che sei in competizione per vincere. Non serve che te lo dicano gli altri. Dire cose del genere significa trovare scuse per quando perderai questo campionato, sono dichiarazioni di un perdente”.

Sono tanti i tifosi che la pensano allo stesso modo: “Devi provare a vincerlo. L’obiettivo di questa stagione è fare meglio di quella precedente. L’anno scorso siamo arrivati secondi, quindi quest’anno devi provare a vincere lo scudetto”. Mentre Simone scrive: “L’anno prossimo il salto di qualità dovrà farlo Pioli perché non può essere che una approccio come quello di ieri si ripete di continua. Dovrebbe fare una settimana con Conte per capire come si mantiene la tensione sempre a mille”.

