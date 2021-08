Milan, il piano B per la fascia porta a Barcellona

Trovare un esterno destro resta nell’immediato l’obiettivo principale del mercato del Milan, club che dopo essersi rinforzato in più aree del campo con gli arrivi di Giroud, Maignan e Ballo-Tourè ora vuole accelerare il più possibile per chiudere la questione fasce.

In tal senso, nelle ultime ore in via Aldo Rossi si sono messi con insistenza sulle tracce di Alessandro Florenzi, un profilo che farebbe decisamente al caso di Stefano Pioli per la prossima stagione.

Nonostante la buona volontà da entrambe le parti, non è detto però che la trattativa con Roma possa andare a buon fine in tempi brevi ed è per questo che in casa rossonera subito sono iniziati i sondaggi su altri nomi che potrebbero riempire lo spot lasciato scoperto da Diogo Dalot.

Fra questi, la prima idea e alternativa sul taccuino di Maldini e Massara sarebbe un giocatore che a Barcellona, con l’arrivo di Emerson Royal, rischia di non trovare il giusto spazio e che al Milan invece potrebbe godere dei minuti necessari per crescere e mettere in mostra tutto il suo talento.

L’identikit è quello di Sergiño Dest, laterale olandese classe 2000, che come Dalot potrebbe, a seconda dei casi, agire sia da esterno basso che da esterno alto in fase offensiva.

Il nativo di Almere, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, potrebbe arrivare con discreta facilità nel capoluogo lombardo viste le difficili condizioni economiche in cui versa il club blaugrana, nelle ultime ore costretto a salutare Messi a causa di un monte ingaggi troppo pesante.

Sebbene quello di Dest non sia uno stipendio importante, in virtù della complicata situazione finanziaria in Catalogna il Milan potrebbe strappare piuttosto facilmente l’olandese al Barca, disposto a cedere i propri gioielli anche in prestito pur di monetizzare e rimpinguare le proprie casse.

Qualora dunque, per svariati motivi, la trattativa per Florenzi (che resta in cima alle preferenze rossonere) non dovesse concretizzarsi, aspettiamoci di vedere il Milan virare deciso verso Barcellona dove non mancano i margini per chiudere in fretta e con successo un colpo molto intrigante.

OMNISPORT | 10-08-2021 17:47