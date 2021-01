Milan, il rammarico dell'agente di Andrea Conti

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il procuratore di Andrea Conti Mario Giuffredi fa il punto sulla situazione legata al suo assistito, che non trova spazio nella squadra di Pioli e dunque desideroso di cambiare aria, con Parma e Fiorentina alla finestra:

“C’è il 50 % che l’affare col Parma vada in porto. Con Pioli ha sempre giocato, era anche il titolare sulla fascia destra. Purtroppo l’intervento avvenuto in estate al ginocchio lo ha tenuto fermo e Calabria ha preso il suo posto disputando, fino ad ora, una grande stagione. C’è l’interesse ma non so cosa faremo. Per me Andrea è diventato un dilemma, ogni mattina mi alzo e penso a lui. Ha dimostrato di poter giocare nel Milan e non continuare a farlo fa rabbia, ma non può rimanere fermo. Pioli lo ha sempre tenuto in considerazione, vedremo ciò che succederà in questa finestra di mercato”.

OMNISPORT | 17-01-2021 14:54