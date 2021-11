Milan, il sogno di mercato dei tifosi: "Non lasciamocelo scappare"

24-11-2021 12:14

Il Milan guarda al futuro. L’inizio di campionato dei rossoneri è stato esaltante e la squadra di Stefano Pioli è una delle più serie candidate alla vittoria finale nonostante la rocambolesca sconfitta sul campo della Fiorentina. Nelle ultime settimane si è parlato, e tanto, anche di mercato. La preoccupazione principale riguarda il centrocampo che a gennaio dovrà fare a meno di Franck Kessie per la Coppa d’Africa, senza dimenticare la situazione contrattuale del centrocampista che potrebbe spingere anche la dirigenza a una clamorosa cessione anche nel corso della finestra di gennaio.

Milan: due obiettivi nel Lille

Proprio riguardo la mediana i dirigenti rossoneri hanno messo gli occhi su Renato Sanches del Lille. Il talento portoghese, dopo un paio di stagioni sottotono, è riuscito a mettere in mostra il suo talento nel campionato francese ma per il giocatore servirà un esborso economico importante e i rossoneri non vogliono sforare il budget di mercato. Sui social i tifosi invitano il club anche a concentrarsi sull’attacco visto che la coppia Ibrahimovic-Giroud ha una carta d’identità importante.

“Renato lo prenderei al volo – dice Felix – ma vista la carta d’identità dei nostri bomber, in realtà il giocatore da prendere nel Lille sarebbe un altro: David, che tuttavia temo verrà venduto allo stesso prezzo di Osimhen. Ergo, giocatori del genere vanno presi quando giocano ancora nel Gent e bisogna pagargli 25/30 milioni di euro”. E ancora: “Bisogna trovare un attaccante che si adatti velocemente e che emerga senza farci penare. Nel frattempo bisogna chiaramente affidarsi ai vecchi leoni. Ma la necessità di individuare la prossima giovane punta titolare dovrà essere risolta al più tardi entro la prossima estate”.

Il nome più chiacchierato di questi giorni è quello dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, per il quale però il club viola chiede una cifra vicina ai 70 milioni di euro, probabilmente irraggiungibile dal Milan in questo momento: “Mi domando quando potremo ampie a prendere il talento con cartellino alto e ingaggio ancora gestibile? Non stiamo parlando di Mbappè o Haaland, ma è una tristezza disumava vedere Vlahovic come qualcosa di irraggiungibile o utopico”. Ma c’è anche chi punta al mercato low-cost: “Io ho fiducia che i dirigenti ci stupiranno ancora, forse Alvarez potrebbe essere un buon compromesso: costo ragionevole, già abbastanza formato ma comunque giovane”.

