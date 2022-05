Milan, il sogno è la Champions: la lista di Maldini per puntare in alto

28-05-2022 09:13

Archiviata la festa scudetto, il Milan pensa già al futuro e gli uomini mercato, Paolo Maldini e Fredric Massara continuano a sondare il mercato per costruire una squadra che possa competere ad alti livelli anche in Europa: il sogno è la Champions League.

Maldini sogna un grande Milan: “Tre acquisti per competere in Champions”

“Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo, possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions”, queste le parole di Paolo Maldini a ‘La Gazzetta dello Sport’, che hanno fatto sognare i tifosi del Milan.

L’ambizione e la mentalità vincente dell’ex capitano rossonero, sono state fondamentali per far tornare il Diavolo sul tetto d’Italia, e lo stesso spirito potrebbe fare la differenza anche in Europa. Molto dipenderà dal futuro societario del Milan, e con l’accordo Elliott-RedBird ormai vicino alla fumata bianca, si andrebbe a sbloccare il mercato in entrata.

Milan, derby di mercato per Bremer

Maldini ha già stilato una lista di obiettivi per rendere grande il Milan, e ‘La Gazzetta dello Sport’, fa il punto sul mercato rossonero. Partendo dalla difesa, il nome di Botman si sta pian piano raffreddando. Il difensore del Lille, a gennaio sembrava ormai vicino ad indossare la maglia rossonera, salvo poi restare in Francia, rimandando il trasferimento alla finestra di mercato estiva.

Il club di Via Aldo Rossi non sembrerebbe più convinto, ed è qui che per il Milan spunta il nome di Bremer. Il difensore brasiliano, accostato spesso all’Inter, potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato. Per quanto concerne il centrocampo, Maldini continua a pensare a Renato Sanches. Il portoghese ha un solo anno di contratto con il Lille, e questo potrebbe renderlo un affare, considerando che il costo dell’operazione si aggirerebbe tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Milan, il sogno è Nicolò Zaniolo

Gli investimenti più dispendiosi riguardano però l’attacco. Il Milan vuole rinforzare il reparto offensivo, e il primo nome sulla lista di Maldini e Massara è quello di Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo avrebbe le caratteristiche ideali per il gioco di Stefano Pioli, ma la sua valutazione potrebbe rappresentare un ostacolo: 40 milioni di euro. Diverso è il discorso per quanto riguarda l’ala destra.

Il Milan ha la necessità di fare un acquisto importante in quel ruolo, e il sogno di Maldini sarebbe Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma garantirebbe a Pioli fisicità e talento, alzando notevolmente la qualità della rosa. I giallorossi non vorrebbero però privarsene, e su di lui c’è da tempo la Juventus. Maldini vorrebbe quindi giocare d’anticipo e capire se ci sia la possibilità di portare Zaniolo in rossonero.