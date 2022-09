23-09-2022 19:23

Sono ore d’ansia a Casa Milan. Venerdì sera, l’estremo difensore rossonero Mike Maignan è dovuto purtroppo uscire nel corso dell’intervallo della gara di Nations League che si giocava tra Francia e Austria a causa di una fitta al polpaccio di cui ancora non è chiara l’entità.

Oggi dalla Francia arrivano notizie non troppo confortanti, e che potrebbero privare il Milan del proprio portiere per alcune settimane.

Maignan, si temono 2-3 settimane di stop

Le notizie arrivano direttamente dalla Francia, e in particolare dal quotidiano Le Parisien. Secondo il media francese, dunque, Magic Mike si sarebbe sottoposto a una serie di esami che avrebbero rivelato una piccola lesione al polpaccio sinistro.

In sostanza si tratta di un problema di lieve entità, che però andrà controllato se non si vuole che peggiori in situazioni spiacevoli e che potrebbero costargli un lungo periodo di stop.

Già Deschamps ha detto che il portiere rossonero non sarà arruolabile per la seconda partita della Francia in Nations League contro la Danimarca di domenica, ma in ogni caso lo stop dovrebbe essere di appena 2-3 settimane.

Con tutta probabilità quindi, Maignan salterà non solamente la trasferta contro l’Empoli, ma anche la super sfida contro la Juventus oltre alle due sfide di Champions League contro il Chelsea.

Milan, gli altri infortunati rossoneri

L’infortunio di Maignan, per il quale non c’è ancora nessun comunicato da parte del Milan, non è l’unico che Stefano Pioli deve affrontare in questo periodo.

Il giocatore più importante attualmente ai box è senza dubbio il francese Theo Hernandez, infortunatosi contro il Napoli e che salterà Empoli e quasi certamente la prima gara col Chelsea.

Acciaccato anche Sandro Tonali, che è tornato a Milanello dopo aver lasciato Coverciano per un problema muscolare, anche se ancora non è chiara l’entità del problema.

Continua il mistero intorno a Origi e ai suoi problemi muscolari ancora non risolti in Belgio, fermo anche Ante Rebic.