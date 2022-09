Milan, tegola per Pioli: pessima notizia dalla Nations League

22-09-2022 22:13

Tegola per il Milan e per il tecnico rossonero Stefano Pioli. Non arrivano infatti belle notizie dalla Nations League: durante il match tra Francia e Austria, il portiere rossonero Mike Maignan è stato sostituito all’intervallo e avrebbe rimediato un infortunio al polpaccio.

Milan, ancora un infortunio per Maignan

Stefano Pioli potrebbe quindi perdere il suo estremo difensore per qualche partita, qualora la diagnosi fosse confermata. Ancora un infortunio per il portiere rossonero, che lo scorso campionato ha saltato diversi match.

Maignan è stato decisivo per la vittoria dello scudetto e anche in questa stagione si sta dimostrando come uno dei migliori portieri al mondo. Pioli spera ovviamente di ricevere belle notizie, ma il polpaccio è un punto delicato. Un sorriso al tecnico lo strappa almeno Giroud, ancora una volta in gol.

Milan, Maignan rischia di saltare il Chelsea e la Juve

Maignan sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore, tuttavia si crede che il cambio sia stato dettato da un istinto precauzionale dal c.t. della Francia Deschamps. Il Milan spera di non perdere il suo portiere e di contare su di lui già all’ottavo turno di serie A, quando i rossoneri affronteranno l’Empoli. Successivamente, i ragazzi di Pioli saranno impegnati nel doppio match di Champions League col Chelsea, con in mezzo la delicata sfida con la Juventus. Perdere il portiere francese in quell’arco di tempo sarebbe sicuramente un brutto colpo.

Maignan, gli elogi e la profezia di Buffon

Un infortunio che non ci voleva per Maignan, lodato anche da Buffon prima del match: “Quando tornai da Parigi alla Juve mi chiesero dei portieri. Dissi di Maignan del Lille, che però nessuno considerava. Mi chiedevo il perché. Quando il Milan lo prese mandai un messaggio a Maldini, dicendo che in pochi credevano in lui ma che avevano preso un grande portiere. Ed infatti è andata così”. Il francese non ha deluso le aspettative in campionato ma adesso vuole essere protagonista anche in Champions. La sfida col Chelsea è vicina, la diagnosi dirà se vedremo giocare in porta Magic Mike oppure no.