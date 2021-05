Milan in ansia: problema al ginocchio per Ibrahimovic

Notizie non buone per il Milan. Nel corso della sfida contro la Juventus infatti, Zlatan Ibrahimovic ha riportato un infortunio che l’ha costretto a lasciare il campo in anticipo.

Il tutto è accaduto poco dopo l’ora di gioco, quando è rimasto a terra dopo un duro contrasto con De Ligt.

Ibrahimovic, che è parso subito dolorante alla gamba sinistra, prima ha provato a riprendere normalmente la sua posizione al centro dell’attacco rossonero, ma dopo pochissimi minuti si è reso conto che non c’erano le condizioni per continuare.

L’attaccante svedese, che al 66’ ha lasciato il posto a Rebic, nell’uscire dal campo è parso molto preoccupato e poi, nel parlare con lo staff medico del Milan, si è più volte toccato il ginocchio sinistro.

Le prossime ore diranno di più sulla reale entità dell’infortunio. La speranza in casa rossonera è ovviamente quella di non dover rinunciare ad Ibra nelle ultime decisive settimane di campionato.

